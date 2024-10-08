Re: Срок за незаконное хранение рогов сайгака с ущербом в 2 млрд...

Отправлено: - 12:11

Откуда рога? Кто конкретно их добыл? Кто создал эту организованную преступную группу? Где Нурмуминов взял аж 823 рога? Кому конкретно перевозил, кто адресат? Почему не накрыли всю цепочку после его приезда в город Костанай и передаче товара получателю? Почему просто остановили целенаправленно это машину на подъезде к городу? Ст.339 УК РК предполагает ответственность ни только за перевозку, а за всё, связанное с незаконным обращением рогов сайгака. А тут посадили простого перевозчика, которого заменить на другого узбека или киргиза во всей этой цепочке - пятиминутное дело, раз плюнуть... А вся группа и её каналы остались нетронутыми. Что это вообще? Пример как нельзя работать правоохранительным органам?