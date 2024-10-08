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≡ Срок за незаконное хранение рогов сайгака с ущербом в 2 млрд тенге получил казахстанец
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50229
Срок за незаконное хранение рогов сайгака с ущербом в 2 млрд тенге получил казахстанец
Отправлено: 08.10.24 - 12:11
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Уголовное дело за незаконное хранение и перевозку дериватов сайгака с причинением особо крупного ущерба рассматривали в Костанайском районном суде. Мужчина решил перевезти незаконно добытые рога сайгака из Астаны в Костанай.
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E
* EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
54
Re: Срок за незаконное хранение рогов сайгака с ущербом в 2 млрд...
Отправлено: 08.10.24 - 12:11
#1
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Откуда рога? Кто конкретно их добыл? Кто создал эту организованную преступную группу? Где Нурмуминов взял аж 823 рога? Кому конкретно перевозил, кто адресат? Почему не накрыли всю цепочку после его приезда в город Костанай и передаче товара получателю? Почему просто остановили целенаправленно это машину на подъезде к городу? Ст.339 УК РК предполагает ответственность ни только за перевозку, а за всё, связанное с незаконным обращением рогов сайгака. А тут посадили простого перевозчика, которого заменить на другого узбека или киргиза во всей этой цепочке - пятиминутное дело, раз плюнуть... А вся группа и её каналы остались нетронутыми. Что это вообще? Пример как нельзя работать правоохранительным органам?
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E
* EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
54
Re: Срок за незаконное хранение рогов сайгака с ущербом в 2 млрд...
Отправлено: 08.10.24 - 12:21
#2
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Кстати, хотелось бы понять: а зачем редакция "НГ" берёт и просто копипастит полицию? Вы же не пресс-служба ДП...)))) Такая тема и проблема серьёзная, где вопросов больше, чем ответов, и вместо полноценной статьи выдали просто справку от полиции о том, что осудили перевозчика рогов сайгака Нурмуминова. И ноль внимания, что фактически то произошёл вопиющий случай: государству причинён несколько миллиардный ущерб, уничтожены сотни сайгаков, а правоохранители вместо нормальной профессиональной работы по задержанию всех членов ОПГ взяли и хапнули рядового перевозчика и довольны... И этот позор размазывают в СМИ как победу... А СМИ копипастят ДП, как говорится, "у матросов нет вопросов", и также довольны...))))
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