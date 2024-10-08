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≡ Хакер из Костаная заработал миллионы в DarkNet и Telegram
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50229
Хакер из Костаная заработал миллионы в DarkNet и Telegram
Отправлено: 08.10.24 - 10:03
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24-летний костанаец использовал вредоносные программы для добычи персональных данных - логинов, паролей, IP-адресов интернет-пользователей, которые продавал за криптовалюту через DarkNet и Telegram. Их стоимость варьировалась от 5000 тенге за файл в зависимости от его объема.
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5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
415
Re: Хакер из Костаная заработал миллионы в DarkNet и Telegram
Отправлено: 08.10.24 - 10:03
#1
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"Обожаю" кликбейтные заголовки... "заработал" миллионы в заголовке, по факту 1,5 млн., ЗП программиста "очень средней руки" за 6 месяцев
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Corpse
§ Corpse
(Пользователи)
Откуда:
Оттуда
Регистрация:
26.02.07
Сообщений:
30
Re: Хакер из Костаная заработал миллионы в DarkNet и Telegram
Отправлено: 08.10.24 - 11:34
#2
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Цитата:
5555:
ЗП программиста "очень средней руки" за 6 месяцев


ЗП кого угодно за 6 месяцев.
Программист средней руки эти деньги получит за 1,5 месяца
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