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≡ О завершении работ по восстановлению школы, где обвалилась стена, сообщили в акимате Аулиекольского района
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50229
О завершении работ по восстановлению школы, где обвалилась стена, сообщили в акимате Аулиекольского района
Отправлено: 07.10.24 - 21:45
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ТОО «Арсенал R» завершило работы по восстановлению обрушенной части здания Новонежинской общеобразовательной школы имени Б.Кенжетаева, сообщили "НГ" сегодня, 7 октября, в аппарате акима Аулиекольского района.
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О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
343
Re: О завершении работ по восстановлению школы, где обвалилась...
Отправлено: 07.10.24 - 21:45
#1
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Как пришло так и уйдёт, была степь и будет степь, все что Советская власть принесла, уйдёт в небытие, как говорят "на незалежной" "полная декоммунизация" :lol:
Профайл
5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
415
Re: О завершении работ по восстановлению школы, где обвалилась...
Отправлено: 08.10.24 - 08:53
#2
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Цитата:
причиной обрушения кирпичного простенка 2 этажа стал демонтаж подоконников
Исходя из этой причины, можно заключить что здание школы стоит только благодаря советским подоконникам, которые скрепляют здание.
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