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Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50225
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 11:38
Почему теперь мы должны помогать фермерам? Обувь выбирают по ноге. И если ошиблись и она жмёт, можно вернуть в магазин. Так и тут. Взяли землю - хозяйствуйте. Получайте прибыль, платите налоги и живите спокойно. Тяжело - верните землю.
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Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 10:06
Цитата:
А на ней и не написано ,что она из России,летом июнь,июль фурами завозили на складскую,причём если с Российской были перебои,то южная тут же неплохо взлетала в цене.
saba:
А вообще то уже давно южную картошку завозят с самых ранних пор, а потом наша, российскую давно не видел в продаже.
А вообще то уже давно южную картошку завозят с самых ранних пор, а потом наша, российскую давно не видел в продаже.
А на ней и не написано ,что она из России,летом июнь,июль фурами завозили на складскую,причём если с Российской были перебои,то южная тут же неплохо взлетала в цене.
Ж
(Пользователи)
- Регистрация:
- 27.04.22
- Сообщений:
- 19
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 10:10
У нас единицы сельхозпроизводителей заботятся о своих рабочих. Как в областном акимате совещание "крестьян", так как будто в Дубае в лакшери автосалон попал, а не на стоянку авто. Скоро попросят вертолетные площадки в центре,чтобы по пробкам не толкаться. Просить,точнее требовать проще,чем бороться за производительность труда и вкладываться в социалку.
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 10:26
Цитата:
Настраивайте,производите,разве кто то против,можете ещё и соседние рынки завалить своей продукцией,кто или что мешает?
У меня только один вопрос почему у наших местных фермеров всегда всё дороже?
Ведь если местный товар будет дешевле и качественней привозного,то и проблема решиться сама собой,привозной просто не будут брать и необходимость закрывать границы отпадёт сама собой.
[Исправлено: Добринцофф, 07.10.2024 - 11:32]
Артем Марусич:
Государство ДОЛЖНО настроить рынок так, что бы основные угли, белок и жиры производились внутри.
Государство ДОЛЖНО настроить рынок так, что бы основные угли, белок и жиры производились внутри.
Настраивайте,производите,разве кто то против,можете ещё и соседние рынки завалить своей продукцией,кто или что мешает?
У меня только один вопрос почему у наших местных фермеров всегда всё дороже?
Ведь если местный товар будет дешевле и качественней привозного,то и проблема решиться сама собой,привозной просто не будут брать и необходимость закрывать границы отпадёт сама собой.
[Исправлено: Добринцофф, 07.10.2024 - 11:32]
(Пользователи)
- Регистрация:
- 15.04.19
- Сообщений:
- 13
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 10:47
Человек настолько далёк от производства зерновых культур, что даже неохота его сумбурный набор слов воспринимать всерьёз. Таких как он , дилетантов, к сожалению , 99 процентов. И это уже тенденция....
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5894
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 10:48
Цитата:
Бабушки на мини рынках давно просекли эту фишку, у нас своё домашнее в два раза дороже
А вообще всегда говорил, наши предки были не дураки, занимались в основном скотоводством. Природные условия у нас такие, та же пшеница гектар это единица постоянная, она хоть где гектар, но у нас урожайность в 20 ц/га это выше крыши почти рекорд, а на Кубани и в Украине 50-60, а обработать одну площадь надо, внести удобрения и т.д, поэтому себестоимость будет всегда выше. Всё с целины началось, Хрущёв,его душа курского крестьянина не могла вынести , что такие просторы лежат необработанные. Тоже самое с картошкой, в России всегда и в СССР урожай был выше, мы в Башкирию ездили и в Каменск-Уральск Свердловской области за ней.Единственное на юге овощи-фрукты всегда были, но они так и остались, причём в Шымкенте всегда почти в два раза дешевле было чем в Алма Ате.
Добринцофф:
У меня только один вопрос почему у наших местных фермеров всегда всё дороже?
У меня только один вопрос почему у наших местных фермеров всегда всё дороже?
Бабушки на мини рынках давно просекли эту фишку, у нас своё домашнее в два раза дороже
А вообще всегда говорил, наши предки были не дураки, занимались в основном скотоводством. Природные условия у нас такие, та же пшеница гектар это единица постоянная, она хоть где гектар, но у нас урожайность в 20 ц/га это выше крыши почти рекорд, а на Кубани и в Украине 50-60, а обработать одну площадь надо, внести удобрения и т.д, поэтому себестоимость будет всегда выше. Всё с целины началось, Хрущёв,его душа курского крестьянина не могла вынести , что такие просторы лежат необработанные. Тоже самое с картошкой, в России всегда и в СССР урожай был выше, мы в Башкирию ездили и в Каменск-Уральск Свердловской области за ней.Единственное на юге овощи-фрукты всегда были, но они так и остались, причём в Шымкенте всегда почти в два раза дешевле было чем в Алма Ате.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7132
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 11:33
У меня только один вопрос почему у наших местных фермеров всегда всё дороже
Дэповское сгущенка и рудненское пиво на 20% дешевле в Троицкой пятерочке, моему удивлению нет предела, никто не знает кого не спрошу
Дэповское сгущенка и рудненское пиво на 20% дешевле в Троицкой пятерочке, моему удивлению нет предела, никто не знает кого не спрошу
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3558
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 12:02
Цитата:
А что непонятного? Прозвидителей молочки и пива в России в разы больше чем у нас. Соовественно и конкуренция выше и цена ниже. У нас всё наоброт - проивздителей меньше, конкуренция тоже меньше, от того и цены выше. Простая рыночная экономика.
сайлау курманов:
моему удивлению нет предела, никто не знает кого не спрошу
моему удивлению нет предела, никто не знает кого не спрошу
А что непонятного? Прозвидителей молочки и пива в России в разы больше чем у нас. Соовественно и конкуренция выше и цена ниже. У нас всё наоброт - проивздителей меньше, конкуренция тоже меньше, от того и цены выше. Простая рыночная экономика.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16765
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 12:08
фермерам помогать надо
иначе у нас своего вообще ничего не будет
перекупы с радостью закупятся дешевым говном в россии и завалят им рынок сбивая цену местным производителям
во многих странах субсидируют местное производство в особенности которое является стратегическим продуктом типа риса в японии
но
в то же время
хозяин крестьянского хозяйства на этих субсидиях себе третий джип покупает, детям квартиры в астане, работяги у него за копейки пашут а цена на его товар только увеличивается
тут вопрос
какая конечная выгода для населения то? мы население страны через свои налоги и разрешение на управление недрами государства (которые тоже наши) позволяем выплачивать субсидии фермерам чтобы поддерживать местное производство
при этом население же не может позволить себе покупать это местное производство потому что у него цена конская
конина дорогущая, баранина дорогущая, говядина тоже уже в цене кусается
при этом в россии все это (понятно что химозное) но в разы дешевле
даже конина кому сказать, казахстан главная страна в мире по поеданию конины а не может себе удешевить ее производство в итоге закупаем российскую
зачем нам тогда вообще местный производитель? и зачем нам его поддерживать? что бы что? чтобы фермерские сынки могли себе позволить в США учится? они мне нахрен не упали ни их сынки ни их образование которое не дает КПД для народа Казахстана
поэтому вопрос открытый
иначе у нас своего вообще ничего не будет
перекупы с радостью закупятся дешевым говном в россии и завалят им рынок сбивая цену местным производителям
во многих странах субсидируют местное производство в особенности которое является стратегическим продуктом типа риса в японии
но
в то же время
хозяин крестьянского хозяйства на этих субсидиях себе третий джип покупает, детям квартиры в астане, работяги у него за копейки пашут а цена на его товар только увеличивается
тут вопрос
какая конечная выгода для населения то? мы население страны через свои налоги и разрешение на управление недрами государства (которые тоже наши) позволяем выплачивать субсидии фермерам чтобы поддерживать местное производство
при этом население же не может позволить себе покупать это местное производство потому что у него цена конская
конина дорогущая, баранина дорогущая, говядина тоже уже в цене кусается
при этом в россии все это (понятно что химозное) но в разы дешевле
даже конина кому сказать, казахстан главная страна в мире по поеданию конины а не может себе удешевить ее производство в итоге закупаем российскую
зачем нам тогда вообще местный производитель? и зачем нам его поддерживать? что бы что? чтобы фермерские сынки могли себе позволить в США учится? они мне нахрен не упали ни их сынки ни их образование которое не дает КПД для народа Казахстана
поэтому вопрос открытый
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 12:22
Цитата:
---Уже писал про это в предыдущих моих комментах .
abaika95:
во многих странах субсидируют местное производство в особенности которое является стратегическим продуктом типа риса в японии
во многих странах субсидируют местное производство в особенности которое является стратегическим продуктом типа риса в японии
---Уже писал про это в предыдущих моих комментах .
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 12:39
Цитата:
---Это в Пятерочке сегодня . Это средняя цена . Конечно , может и по 102 р. есть - но это в крутых супермаркетах .
saba:
а 1 кг картошки 102 рубля
а 1 кг картошки 102 рубля
---Это в Пятерочке сегодня . Это средняя цена . Конечно , может и по 102 р. есть - но это в крутых супермаркетах .
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 12:46
Цитата:
----Вы , наверное , ошиблись чуток . Не 5 литров , 1 литр ???
----Кстати , в основном 900 мл фасовка .
saba:
5 литров масла оказалось 105 рублей
5 литров масла оказалось 105 рублей
----Вы , наверное , ошиблись чуток . Не 5 литров , 1 литр ???
----Кстати , в основном 900 мл фасовка .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5894
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 08.10.24 - 01:17
Цитата:
Там какая то хитрая игра была в супермаркете, ведущий спрашивал, покупатели отвечали, если правильно ведущий оплачивал определенный продукт из тележки покупателя. Возможно прослушал насчёт масла, банка точно 5 литровая была, он спрашивал,что дешевле? Но цена картошки точно была 102 рубля, но это Москва и наверное дорогой супермаркет, ещё и мытая, всё равно как обухом по голове, да в принципе и 36 рублей недешево для России, где она в принципе растёт лучше чем у нас
Гога:
Там какая то хитрая игра была в супермаркете, ведущий спрашивал, покупатели отвечали, если правильно ведущий оплачивал определенный продукт из тележки покупателя. Возможно прослушал насчёт масла, банка точно 5 литровая была, он спрашивал,что дешевле? Но цена картошки точно была 102 рубля, но это Москва и наверное дорогой супермаркет, ещё и мытая, всё равно как обухом по голове, да в принципе и 36 рублей недешево для России, где она в принципе растёт лучше чем у нас
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 08.10.24 - 01:30
Цитата:
---105 рублей ?
saba:
банка точно 5 литровая была
банка точно 5 литровая была
---105 рублей ?
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