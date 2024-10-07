Re: Требования к скорости мобильного интернета хотят ужесточить...

Отправлено: - 20:45

Кроме интернета есть ещё и голосовая связь,например в ЗТБ у оператора теле 2 голосовая связь вообще никакая ,через 10-20 секунд соединения всё рассыпается и квакает,хотя интернет при этом работает с нормальной скоростью.

Кстати как то писал в "Е отиш" жалобу по поводу этого безобразия,так оказывается ,что бы принять меры к оператору необходимо выйти на улицу,так как жалобы на плохую связь в помещении не принимаются, позвать несколько человек свидетелей со стороны звонящего и со стороны принимающего звонок и записать видео плохой связи,тогда к оператору начнут принимать меры,ну и кто этой ерундой будет заниматься,мне проще по ватцапу набрать .