Re: Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев...

Отправлено: - 14:18

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования ответил на вопрос о возможном строительстве АЭС в республике в случае поддержки граждан этого вопроса на референдуме. Глава государства отметил, что правительство должно провести детальный анализ. "Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями