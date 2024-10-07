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≡ Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев проголосовало за строительство АЭС
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50224
Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев проголосовало за строительство АЭС
Отправлено: 07.10.24 - 14:18
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В Центральной комиссии референдума представили предварительные итоги республиканского референдума по вопросу строительства АЭС в Казахстане. В голосовании приняли участие 7,8 млн человека или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2048
Re: Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев...
Отправлено: 07.10.24 - 14:18
#1
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после голосования ответил на вопрос о возможном строительстве АЭС в республике в случае поддержки граждан этого вопроса на референдуме. Глава государства отметил, что правительство должно провести детальный анализ. "Это непростой вопрос. Правительство должно заняться анализом, провести соответствующие переговоры. Но мое личное видение данного вопроса состоит в том, что в Казахстане должен работать международный консорциум, который будет состоять из мировых компаний, обладающих самыми передовыми технологиями
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2048
Re: Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев...
Отправлено: 07.10.24 - 14:21
#2
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По его словам, в 2019 году Казахстан получил необязывающие технико-коммерческие предложения от наиболее продвинутых зарубежных поставщиков атомных технологий. В результате были отобраны 13 проектов современных реакторов от пяти вендоров из Китая, Южной Кореи,Франции и США.
В шорт-лист были включены предложения трёх потенциальных поставщиков:
Китайская компания CNNC с реактором HPR1000;
Корейская KHNP с реакторами APR1000 и Французская EDF с технологией EPR1200.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16765
Re: Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев...
Отправлено: 07.10.24 - 15:40
#3
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Костанай 4 область по стране с явкой на референдум
и 1 место по голосованию ЗА аэс
а еще у нас активистов на 20 суток сажают за то что те сепаров пытаются ловить
и люди с рамками "вежливые люди" катаются

кошмар че творится че творится)))
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1468
Re: Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев...
Отправлено: 07.10.24 - 19:10
#4
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а на фото что за "урны" слева и справа?
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
134
Re: Предварительные результаты референдума: сколько казахстанцев...
Отправлено: 07.10.24 - 20:20
#5
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Абайка не паникуй! Такие как ты никому не интересны :-P :-P :-P
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