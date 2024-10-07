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≡ Требования к скорости мобильного интернета хотят ужесточить в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50224
Требования к скорости мобильного интернета хотят ужесточить в Казахстане
Отправлено: 07.10.24 - 18:49
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Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев вчера в кулуарах избирательного участка рассказал, как будут улучшать скорость интернета в Казахстане
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
371
Re: Требования к скорости мобильного интернета хотят ужесточить...
Отправлено: 07.10.24 - 18:49
#1
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Вот это замечательно и самое главное, вовремя!
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1468
Re: Требования к скорости мобильного интернета хотят ужесточить...
Отправлено: 07.10.24 - 18:50
#2
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Цитата:
По стране сейчас 350 где-то таких пятен, Источник:

он забыл добавить "миллиардов"
350 миллиардов таких пятен, по сути сплошное пятно
Профайл
Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10074
Re: Требования к скорости мобильного интернета хотят ужесточить...
Отправлено: 07.10.24 - 20:45
#3
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Кроме интернета есть ещё и голосовая связь,например в ЗТБ у оператора теле 2 голосовая связь вообще никакая ,через 10-20 секунд соединения всё рассыпается и квакает,хотя интернет при этом работает с нормальной скоростью.
Кстати как то писал в "Е отиш" жалобу по поводу этого безобразия,так оказывается ,что бы принять меры к оператору необходимо выйти на улицу,так как жалобы на плохую связь в помещении не принимаются, позвать несколько человек свидетелей со стороны звонящего и со стороны принимающего звонок и записать видео плохой связи,тогда к оператору начнут принимать меры,ну и кто этой ерундой будет заниматься,мне проще по ватцапу набрать .
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