Отправлено: - 15:37

Skeptic:

Ну, у некоторых организмов и в 40-50 в мозгу необратимые процессы происходят. Историю забывают, белое видят чёрным, чёрное - белым... И уверены, что это и есть истина...

Цитата:согласенпутину как раз 20 лет назад 52 года былоон в период своего первого срока как раз и возмущался что ленин ему бомбу подложил под странуи вообще все вокруг виноваты, коммунисты, либералы, цари, украина, сша, грузия что россия в такой попе оказаласьодно КГБ у него безгрешновот дедушка во время в 50 лет не скорректировал свои мысли и процессыв итоге пришли к тому что сейчас естьроссия углубилась в попу