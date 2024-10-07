Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...

Отправлено: - 16:19

Красиво, только не совсем праведно была открыта синагога. Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустном.