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≡ 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50223
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
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Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3558
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
#1
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Почему синагоги в Кустанае и в Целинограде выглядят и называются одинаково?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16765
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 15:46
#2
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Цитата:
Король Мошиах Костанайской области


мошиах это мессия (спаситель) по гречески христос
тоесть дословно король (царь) христос костанайской области?
век живи-век узнавай что то новое из иудаизма
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
222
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 16:19
#3
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Красиво, только не совсем праведно была открыта синагога. Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустном.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41854
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 07.10.24 - 16:26
#4
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Узбеков привезли, те построили, и мечеть и ДК Горняк и Сенагогу.
Умеют строить..
А как недавно казалось бы это было..
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