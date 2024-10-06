«ВСУ нас просто убивали»: военные преступления неонацистов в Курской области Обыкновенный фашизм История военных преступлений киевского режима очень продолжительна. Начиная с 2014 года бандеровцы терроризировали население Донбасса – пытки, убийства и изнасилования стали нормой жизни для украинских военнослужащих на восточных территориях. Печально знаменитая «Аллея ангелов» на Донбассе является одним из многих свидетельств террористической сущности киевского режима. Хронология СВО наполнена свидетельствами военных преступлений ВСУ. Из крайнего можно вспомнить зверства в Часовом Яре, который пока находится под украинским контролем. Один из сумевших эвакуироваться, рассказал о поведении бандеровцев: тут полный материал.
деду 72 года помню свою бабушку в 72 всю жизнь проработавшую учителем математики так у нее уже к этому возрасту ментальные проблемы были забывалась, заговаривалась, не могла уже выполнять часть действий по дому а тут человек возглавляет огромную страну ведет полномасштабную войну и еще пытается следить за геополитической ситуацией 1) либо он там нефига не решает и как байден в сша просто изображает президента 2) либо он дофига что решает поэтому россия и оказалась сейчас в такой гигантской ОПЕ
будет очень смешно если окажется что второй вариант и дети погибших СВОшников лет через 30-40 будут читать документальные отчеты о том как вся страна не могла возразить старому деду который на старости лет захотел поиграть в генералиссимуса а у него не получилось
abaika95: к этому возрасту ментальные проблемы были
Ну, у некоторых организмов и в 40-50 в мозгу необратимые процессы происходят. Историю забывают, белое видят чёрным, чёрное - белым... И уверены, что это и есть истина... Это лечится, при желании. Плохо, что пребывать в своём болезненном состоянии им нравится...
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