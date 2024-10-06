Отправлено: - 12:23

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С Днем Рождения!

Цитата:деду 72 годапомню свою бабушку в 72 всю жизнь проработавшую учителем математикитак у нее уже к этому возрасту ментальные проблемы былизабывалась, заговаривалась, не могла уже выполнять часть действий по домуа тут человек возглавляет огромную странуведет полномасштабную войнуи еще пытается следить за геополитической ситуацией1) либо он там нефига не решает и как байден в сша просто изображает президента2) либо он дофига что решает поэтому россия и оказалась сейчас в такой гигантской ОПЕбудет очень смешно если окажется что второй варианти дети погибших СВОшников лет через 30-40 будут читать документальные отчеты о том как вся страна не могла возразить старому деду который на старости лет захотел поиграть в генералиссимуса а у него не получилось