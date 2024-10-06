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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.10.24 - 14:44
#12811
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А вот, крутые русские мужики Каста, которые против геноцида украинского народа

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.10.24 - 15:09
#12812
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Год семьи, это когда нищие отцы идут убивать чужих детей за бабло вполне на законных основаниях..


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.10.24 - 16:32
#12813
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«ВСУ нас просто убивали»: военные преступления неонацистов в Курской области
Обыкновенный фашизм История военных преступлений киевского режима очень продолжительна. Начиная с 2014 года бандеровцы терроризировали население Донбасса – пытки, убийства и изнасилования стали нормой жизни для украинских военнослужащих на восточных территориях. Печально знаменитая «Аллея ангелов» на Донбассе является одним из многих свидетельств террористической сущности киевского режима. Хронология СВО наполнена свидетельствами военных преступлений ВСУ. Из крайнего можно вспомнить зверства в Часовом Яре, который пока находится под украинским контролем. Один из сумевших эвакуироваться, рассказал о поведении бандеровцев:
тут полный материал.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 12:02
#12814
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С Днем Рождения!

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 12:17
#12815
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Цитата:
Эл-починно:
Начиная с 2014 года бандеровцы терроризировали население Донбасса – пытки, убийства и изнасилования стали нормой жизни для украинских военнослужащих на восточных территориях.

мальчика распяли в трусиках еще
почему о нем всегда забывают упомянуть? он что зря погиб ?
не забудем не простим!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16762
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 12:23
#12816
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Цитата:
111:
С Днем Рождения!

деду 72 года
помню свою бабушку в 72 всю жизнь проработавшую учителем математики
так у нее уже к этому возрасту ментальные проблемы были
забывалась, заговаривалась, не могла уже выполнять часть действий по дому
а тут человек возглавляет огромную страну
ведет полномасштабную войну
и еще пытается следить за геополитической ситуацией
1) либо он там нефига не решает и как байден в сша просто изображает президента
2) либо он дофига что решает поэтому россия и оказалась сейчас в такой гигантской ОПЕ

будет очень смешно если окажется что второй вариант
и дети погибших СВОшников лет через 30-40 будут читать документальные отчеты о том как вся страна не могла возразить старому деду который на старости лет захотел поиграть в генералиссимуса а у него не получилось
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41848
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 13:35
#12817
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Весь ско.., ой, весь народ России празднует сегодня День Рождения Путина!

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Skeptic
§ Skeptic
(Пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1729
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 13:45
#12818
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Цитата:
abaika95:
к этому возрасту ментальные проблемы были

Ну, у некоторых организмов и в 40-50 в мозгу необратимые процессы происходят.
Историю забывают, белое видят чёрным, чёрное - белым...
И уверены, что это и есть истина...
Это лечится, при желании.
Плохо, что пребывать в своём болезненном состоянии им нравится...
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11336
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 14:00
#12819
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Цитата:
111:
весь народ России празднует сегодня

----Ну а вечерком и ты отметишь конечно , как истинно русский духом ! :lol: :lol: :lol: :lol: -( Цитата -**Может потому, что духом я русский** - твой коммент Флуд и оффтопик (часть 8)Отправлено: 28.09.24 - 19:32#12651) ;-) :lol: :lol:
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11336
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 07.10.24 - 14:02
#12820
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Цитата:
111:
сегодня День Рождения Путина!

----Спасибо , что подсказал !Вечером поеду в центр - поздравлять ! ;-) :lol: :-P
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