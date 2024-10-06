Отправлено: - 10:48

Добринцофф:

У меня только один вопрос почему у наших местных фермеров всегда всё дороже?

Цитата:Бабушки на мини рынках давно просекли эту фишку, у нас своё домашнее в два раза дорожеА вообще всегда говорил, наши предки были не дураки, занимались в основном скотоводством. Природные условия у нас такие, та же пшеница гектар это единица постоянная, она хоть где гектар, но у нас урожайность в 20 ц/га это выше крыши почти рекорд, а на Кубани и в Украине 50-60, а обработать одну площадь надо, внести удобрения и т.д, поэтому себестоимость будет всегда выше. Всё с целины началось, Хрущёв,его душа курского крестьянина не могла вынести , что такие просторы лежат необработанные. Тоже самое с картошкой, в России всегда и в СССР урожай был выше, мы в Башкирию ездили и в Каменск-Уральск Свердловской области за ней.Единственное на юге овощи-фрукты всегда были, но они так и остались, причём в Шымкенте всегда почти в два раза дешевле было чем в Алма Ате.