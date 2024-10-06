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Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил без изменений решение по иску о клевете в Костанае
Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил без изменений решение по иску о клевете в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50221
Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил без изменений решение по иску о клевете в Костанае
Отправлено: 06.10.24 - 12:40
Заседание апелляционной коллегии областного суда прошло без участия журналистов и правозащитников. Дело рассмотрели в день подачи заявления. Корреспондента "НГ" подключили только на оглашение решения суда. В судебном заседании не участвовала и потерпевшая, владелица автомобиля.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 221
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 12:40
Ну и правильно ! Хорошо, когда суды не прогибаются перед кликушескими лжепатриотами. А за арестантика не переживайте, он всё равно получит от своих радетелей "лепту малую " за очередное кукареканье.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5891
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 12:47
Терпеть не могу всех этих стукачей с камерами на телефонах! Не нравится тебе , подойди и скажи сам, при чём здесь интернет? И прав тут судья, ещё первого бы найти, кто трусливо ,заснял и выложил на всеобщее обсуждение! Я против войны и вежливых человечков в зелёном тоже, но я и против таких вот "стукачков", которые пытаются натравить на эту даму остальных таких же стукачков, в надежде, что кто то смелый и скорбный умом пойдёт и разберётся с ней!
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 133
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 19:46
Наказали и поделом! Нефик нам на ровном месте ямки рыть! Ещё бы 24 часа на выдворение за пределы Казазхстана, пусть едет на историческую родину и там воду мутит.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 370
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 23:27
Наказали справедливо, и самое главное вовремя! Вот это и есть профилактика (наука) со стороны надзирающих, карающих органов власти в отношении тех, кто пытается посеять вражду между народами из-за ошибки владельца авто!
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1010
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 07.10.24 - 00:24
Не рой другому яму - сам в неё попадешь
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 07.10.24 - 02:17
Комментарий удален модератором.
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 07.10.24 - 02:18
Не одна такая рамка по городу ездит, но я и мыслями не раскидал о значении этого словосочетания.. видел и маты на стекле наклеенные, видел и просто пустую рамку.. да пое..ть.. самовыражение еще не отменяли! Мой транспорт - мои наклейки, не в ущерб законодательству РК. Чего он не взбаламутился на надпись За такие дороги х..й вам, а не налоги? Видел и такую.. она даже ближе к нам, чем Вежливые люди. Пусть посидит.. пусть..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16759
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 07.10.24 - 11:16
Цитата:
это же страшно
а вдруг водила в бубен даст?
по факту если ты такой дофига правдоруб и пацифист
видишь наклейку, рамку, знак который по твоему мнению несет в себе признаки пропаганды войны или агитации к сепаратизму
подходишь к водителю, объясняешь ему (вежливо) что его наклейка обозначает, многие представьте себе не придают значения, ну картинка и картинка. Если водитель понимает ситуацию он убирает рамку или наклейку. Все разошлись мирно.
Если водитель в штыки воспринял твое замечание (тоже имеет право) идешь и пишешь заявление в полицию на данный факт, если полиция действительно подтверждает что рамка, наклейка, знак несут в себе пропаганду войны или агитацию к сепаратизму то они заводят дело, ты молодец. Если полиция не видит никаких противоправных действий со стороны водителя с его наклейкой или рамкой то ты просто перебдел, тоже бывает иди спокойно чай пей.
А если ты такой как Зинченко и просто ради хайпа, привлечения внимания, подписоты и комментариев выставляешь чужой номер машины, пишешь что это костанайские сепаратисты а потом тихо хихикая собираешь потоки говн у себя в комментариях и радуешься что публикация "залетела" то в итоге ты как последний ****** идешь и садишься на 20 суток плюсом платишь адвокату за свою бесполезную защиту в двух судах. Ты не молодец, не будь как Зинченко
saba:
Не нравится тебе , подойди и скажи сам, при чём здесь интернет?
Не нравится тебе , подойди и скажи сам, при чём здесь интернет?
это же страшно
а вдруг водила в бубен даст?
по факту если ты такой дофига правдоруб и пацифист
видишь наклейку, рамку, знак который по твоему мнению несет в себе признаки пропаганды войны или агитации к сепаратизму
подходишь к водителю, объясняешь ему (вежливо) что его наклейка обозначает, многие представьте себе не придают значения, ну картинка и картинка. Если водитель понимает ситуацию он убирает рамку или наклейку. Все разошлись мирно.
Если водитель в штыки воспринял твое замечание (тоже имеет право) идешь и пишешь заявление в полицию на данный факт, если полиция действительно подтверждает что рамка, наклейка, знак несут в себе пропаганду войны или агитацию к сепаратизму то они заводят дело, ты молодец. Если полиция не видит никаких противоправных действий со стороны водителя с его наклейкой или рамкой то ты просто перебдел, тоже бывает иди спокойно чай пей.
А если ты такой как Зинченко и просто ради хайпа, привлечения внимания, подписоты и комментариев выставляешь чужой номер машины, пишешь что это костанайские сепаратисты а потом тихо хихикая собираешь потоки говн у себя в комментариях и радуешься что публикация "залетела" то в итоге ты как последний ****** идешь и садишься на 20 суток плюсом платишь адвокату за свою бесполезную защиту в двух судах. Ты не молодец, не будь как Зинченко
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