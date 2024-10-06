Отправлено: - 11:16

saba:

Не нравится тебе , подойди и скажи сам, при чём здесь интернет?

Цитата:это же страшноа вдруг водила в бубен даст?по факту если ты такой дофига правдоруб и пацифиствидишь наклейку, рамку, знак который по твоему мнению несет в себе признаки пропаганды войны или агитации к сепаратизмуподходишь к водителю, объясняешь ему (вежливо) что его наклейка обозначает, многие представьте себе не придают значения, ну картинка и картинка. Если водитель понимает ситуацию он убирает рамку или наклейку. Все разошлись мирно.Если водитель в штыки воспринял твое замечание (тоже имеет право) идешь и пишешь заявление в полицию на данный факт, если полиция действительно подтверждает что рамка, наклейка, знак несут в себе пропаганду войны или агитацию к сепаратизму то они заводят дело, ты молодец. Если полиция не видит никаких противоправных действий со стороны водителя с его наклейкой или рамкой то ты просто перебдел, тоже бывает иди спокойно чай пей.А если ты такой как Зинченко и просто ради хайпа, привлечения внимания, подписоты и комментариев выставляешь чужой номер машины, пишешь что это костанайские сепаратисты а потом тихо хихикая собираешь потоки говн у себя в комментариях и радуешься что публикация "залетела" то в итоге ты как последний ****** идешь и садишься на 20 суток плюсом платишь адвокату за свою бесполезную защиту в двух судах. Ты не молодец, не будь как Зинченко