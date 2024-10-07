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≡ Минэнерго признало дефицит сжиженного газа в Казахстане из-за уборочной кампании и дождей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50221
Минэнерго признало дефицит сжиженного газа в Казахстане из-за уборочной кампании и дождей
Отправлено: 07.10.24 - 10:02
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Дефицит сжиженного газа в нескольких регионах Казахстана возник из-за уборочной кампании и дождей, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев. По его словам, аграрии попросили выделить им дополнительные объемы топлива для сушки зерна.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
631
Re: Минэнерго признало дефицит сжиженного газа в Казахстане...
Отправлено: 07.10.24 - 10:02
#1
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каждый год история повторяется. И постоянно причины не в них самих- в бездарях, а в природных катаклизмах
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
677
Re: Минэнерго признало дефицит сжиженного газа в Казахстане...
Отправлено: 07.10.24 - 10:31
#2
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Мы уверены, что никаких проблем не будет! - добавил он.

:lol: :lol:
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