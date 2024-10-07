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Минэнерго признало дефицит сжиженного газа в Казахстане из-за уборочной кампании и дождей
Минэнерго признало дефицит сжиженного газа в Казахстане из-за уборочной кампании и дождей
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