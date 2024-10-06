Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...

Отправлено: - 12:47

Терпеть не могу всех этих стукачей с камерами на телефонах! Не нравится тебе , подойди и скажи сам, при чём здесь интернет? И прав тут судья, ещё первого бы найти, кто трусливо ,заснял и выложил на всеобщее обсуждение! Я против войны и вежливых человечков в зелёном тоже, но я и против таких вот "стукачков", которые пытаются натравить на эту даму остальных таких же стукачков, в надежде, что кто то смелый и скорбный умом пойдёт и разберётся с ней!