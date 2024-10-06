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Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 50219
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 11:38
Почему теперь мы должны помогать фермерам? Обувь выбирают по ноге. И если ошиблись и она жмёт, можно вернуть в магазин. Так и тут. Взяли землю - хозяйствуйте. Получайте прибыль, платите налоги и живите спокойно. Тяжело - верните землю.
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Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 20:39
Цитата:
Набор слов и букав
111:
Так ты так сделал, когда дачный стоил 250? У меня магазина вот нет, и у того дачника, говори за себя сам дорогуша. Ты сделал так, и еще местную рядом по 140 по моему
Так ты так сделал, когда дачный стоил 250? У меня магазина вот нет, и у того дачника, говори за себя сам дорогуша. Ты сделал так, и еще местную рядом по 140 по моему
Набор слов и букав
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 20:46
Цитата:
Цитата:
Ты же сам себе противоречишь,сначала говоришь ,что покупаешь дачный картофель несмотря на то что он дороже и тут же хаешь Воронина за то что он предлагает открыть границы.
Ну и пусть на прилавке будет метсная по 250,египетская по 100,а российская по 150 ,а покупатель сам выберет что ему нужно.
Или если Казахстан не может конкурировать с Россией в которой идёт война ,но при этом почему то тот же картофель получается дешевле,то всё что остаётся закрыть границы?
[Исправлено: Добринцофф, 06.10.2024 - 21:46]
111:
Я взял картошку по 250 например, у нашего дачника, не смотря на то, что привозная по 180,
Я взял картошку по 250 например, у нашего дачника, не смотря на то, что привозная по 180,
Цитата:
111:
Что предлагает тов. Воронин, открыть границы, и брать египетский картофель по 100 тенге, убивая наших дачников и оставляя из без средств к существованию,
Что предлагает тов. Воронин, открыть границы, и брать египетский картофель по 100 тенге, убивая наших дачников и оставляя из без средств к существованию,
Ты же сам себе противоречишь,сначала говоришь ,что покупаешь дачный картофель несмотря на то что он дороже и тут же хаешь Воронина за то что он предлагает открыть границы.
Ну и пусть на прилавке будет метсная по 250,египетская по 100,а российская по 150 ,а покупатель сам выберет что ему нужно.
Или если Казахстан не может конкурировать с Россией в которой идёт война ,но при этом почему то тот же картофель получается дешевле,то всё что остаётся закрыть границы?
[Исправлено: Добринцофф, 06.10.2024 - 21:46]
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 21:13
Цитата:
Ну давай только без политики.
А то у тебя фермеры и колхозники, выращивающие зерно, националисты или нацисты, ой, то есть у твоего зетпатриота, который тебе сказал об этом
И да, если ты коснулся войны, то да, так и есть, картофель дешевле, потому что Россия вывозит все с Украины и зерно в том числе, угольные шахты и тд.
Об этом говорят сами зетпатриоты, а уж сколько снимков с ворованных сухогрузов с зерном доказанных, об этом вот не надо.
Добринцофф:
Или если Казахстан не может конкурировать с Россией в которой идёт война ,но при этом почему то тот же картофель получается дешевле,т
Или если Казахстан не может конкурировать с Россией в которой идёт война ,но при этом почему то тот же картофель получается дешевле,т
Ну давай только без политики.
А то у тебя фермеры и колхозники, выращивающие зерно, националисты или нацисты, ой, то есть у твоего зетпатриота, который тебе сказал об этом
И да, если ты коснулся войны, то да, так и есть, картофель дешевле, потому что Россия вывозит все с Украины и зерно в том числе, угольные шахты и тд.
Об этом говорят сами зетпатриоты, а уж сколько снимков с ворованных сухогрузов с зерном доказанных, об этом вот не надо.
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 21:15
Цитата:
А российской нет?
Тебе только что Вит сказал, что она вся российская, а как так получилось, ты что, ему не веришь?
Добринцофф:
Ну и пусть на прилавке будет метсная по 250,египетская по 100,а российская по 150 ,а
Ну и пусть на прилавке будет метсная по 250,египетская по 100,а российская по 150 ,а
А российской нет?
Тебе только что Вит сказал, что она вся российская, а как так получилось, ты что, ему не веришь?
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 21:27
Цитата:
Где нет?
111:
А российской нет
А российской нет
Где нет?
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 21:38
Цитата:
Цитата:
Как где, в магазинах разумеется
Добринцофф:
Цитата:
Где нет?
Как где, в магазинах разумеется
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 370
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 23:12
Здесь просто болтовня про народ, про крестьянские хозяйства, фермеров, латифундистов, и про цены на сельхозпродукты! Ценовая политика на любые товары складывается от спроса потребителей, и она зависит от конкуренции товаропроизводителей, а не столько от вложений в средства производства! Гос-во, в условиях рыночной экономики, не может устанавливать цены на производимые товары. Оно может устанавливать цены, если будет покупать товар у производителей, получивших землю в аренду от гос-ва, для своих нужд! То есть, оно сначала удовлетворит свои нужды, а уже потом излишки товара скупит для дальнейшей продажи другим гос-вам по мировым ценам! Такие законы действуют в не экспортирующих странах! Все хотят есть, но мало кто работает с латифундистами, с землей, нет ответственности, начиная от производителей, кончая министерствами! И это главное! Кто не вкладывает сил и средств в средства производства, не оплачивает справедливо за труд рабочих, создающих товары, не покрывает издержки производства, но при этом взвинчивает цены на товары и еще требует, а не просит у жалостливого гос-ва субсидии по низким процентам, то такие горе производители сельхозтоваров со слов автора статьи являются иждивенцами! Работяги из сел не будут работать, поскольку нет школ, детсадов, лечебных амбулаторий, асфальта, не будут содержать скот в подворьях, т.к. цены на сено, отходы поднимают латифундисты, которые хотят получить прибыль за счет урезания зарплаты работяг, не вкладывая ни копейки в инфраструктуру сел, аулов! Народ, не весь конечно, а те, кто толком не работает и не стремиться работать для себя, для семьи, в свою очередь ждет поблажек от жалостливого гос-ва и требует снизить рыночные цены, считая, что гос-во будет потакать им во всем, создавая коммунизм на все хотелки! Получается антагонизм! Во-первых, гос-во установив минимальный размер для работающих-85000 тенге, наконец-то дал команду для всех акимов: тот фермер, латифундист, получивший землю в аренду, не будет помогать работающему деревенскому населению, лишится земли, субсидий и всяких преференций! После этого, многие латифундисты, понимая, что это не шутки, стали требовать у гос-ва трепетного к ним отношения: например, выдать обещанные субсидии, иначе погибаем, требуют перекрыть ввоз сельхозпродукции, фруктов из других стран, особенно от соседних, потому что цены у них намного ниже и сложно им, со ссылками, что им, находясь в составе ЕврАЭС конкурировать с ними в ценовой политике! Это говорит о том, что гос-во должно разорваться надвое или натрое, чтобы удовлетворить условия ЕврАЭС, удовлетворить интересы не производящего товары люда, а также удовлетворить интересы постоянно просящих субсидии у гос-ва, латифундистов! Думаю, что гос-во будет в первую очередь выполнять установленные ЕврАЭС обязательства! Иначе никак не выжить, потому что страна в основном импортирующая товары, средства производства, но очень мало экспортирующая из своей страны! В нашей стране обязана быть и будет рыночная экономика, где цены устанавливаются по законам рынка, а не по приказам властей, на основании конкуренции среди производителей стран объединенных в ЕврАЭС, а не по хотению тех, кто не работает! Иначе в страну никто не будет инвестировать, боясь потерять деньги! У нас гос-во социальное, и оно бюджетными средствами помогает только социально-уязвимому населению, а не тем, кто не работает, но питается за счет других, лечится за счет других! И это правильно! Пора прекратить гос-ву выдавать всем латифундистам подряд субсидии из бюджетных средств, пусть учатся работать в рыночной экономике! Если не могут, то не нужно было впрягаться в сельхоз бизнес-среду! Многих из них к халяве приучил бывший президент и они по другому работать не приучены!
[Исправлено: абике, 07.10.2024 - 00:15]
[Исправлено: абике, 07.10.2024 - 00:15]
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 23:20
Цитата:
Когда войны не было,почему дешевле была и картошка и сахар?
111:
то да, так и есть, картофель дешевле, потому что Россия вывозит все с Украины и зерно в том числе, угольные шахты и тд.
то да, так и есть, картофель дешевле, потому что Россия вывозит все с Украины и зерно в том числе, угольные шахты и тд.
Когда войны не было,почему дешевле была и картошка и сахар?
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 01:12
Цитата:
-----**Венгрия В 2022 году зафиксировала цены на 6 продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года. В список вошли такие продукты, как сахар-песок, пшеничная мука, подсолнечное растительное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко 2,8-процентной жирности. Ранее Венгрия уже ограничила рост цен на бензин.**
абике:
В нашей стране обязана быть и будет рыночная экономика, где цены устанавливаются по законам рынка, а не по приказам властей,
В нашей стране обязана быть и будет рыночная экономика, где цены устанавливаются по законам рынка, а не по приказам властей,
-----**Венгрия В 2022 году зафиксировала цены на 6 продуктов питания на уровне 15 октября 2021 года. В список вошли такие продукты, как сахар-песок, пшеничная мука, подсолнечное растительное масло, свиные окорока, куриные грудки и коровье молоко 2,8-процентной жирности. Ранее Венгрия уже ограничила рост цен на бензин.**
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 01:16
Цитата:
---**Греция В сферу государственного регулирования входит около 20% цен.**
---**Испания Удельный вес регулируемых и устанавливаемых непосредственно государством цен составляет около 10% от общего объема потребительских цен.**
--**Франция Государство регулирует цены на продукцию предприятия отраслей-монополистов. Соотношение между регулируемыми и свободными ценами на товары и услуги таково: примерно 20% цен регулируется государством, а остальные 80% находятся в режиме свободного ценообразования.**
--**Япония Административно в Японии регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу мясные и молочные продукты, воду, тарифы на электроэнергию, газ, воду, теплоснабжение, железнодорожные тарифы, стоимость образования и медицинского обслуживания. Объектом пристального внимания со стороны правительства является ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.**
абике:
Гос-во, в условиях рыночной экономики, не может устанавливать цены на производимые товары.
Гос-во, в условиях рыночной экономики, не может устанавливать цены на производимые товары.
---**Греция В сферу государственного регулирования входит около 20% цен.**
---**Испания Удельный вес регулируемых и устанавливаемых непосредственно государством цен составляет около 10% от общего объема потребительских цен.**
--**Франция Государство регулирует цены на продукцию предприятия отраслей-монополистов. Соотношение между регулируемыми и свободными ценами на товары и услуги таково: примерно 20% цен регулируется государством, а остальные 80% находятся в режиме свободного ценообразования.**
--**Япония Административно в Японии регулируется примерно 20% потребительских цен, в том числе на рис, пшеницу мясные и молочные продукты, воду, тарифы на электроэнергию, газ, воду, теплоснабжение, железнодорожные тарифы, стоимость образования и медицинского обслуживания. Объектом пристального внимания со стороны правительства является ценообразование на сельскохозяйственную продукцию и продовольственные товары.**
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 01:23
---**В 1971 году по инициативе администрации президента Никсона в Америке было принято специальное законодательство, регулирующее вопросы трансфертного ценообразования. Таким образом США — первое государство, установившее централизованный контроль цен. Всего на сегодня в Америке государством регулируется от 5 до 10 % цен.**
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 01:35
Цитата:
----Наберите в поисковике **Государственное регулирование цен в мире** - там много интересного .
абике:
----Наберите в поисковике **Государственное регулирование цен в мире** - там много интересного .
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 02:13
Цитата:
Бюджет американского DoA (департамент агрокультуры) равен ~ половине военного бюджета США.
Потому, что они не хотят поставить жизни своих граждан, в зависимость от воли руководителей из других стран.
Называется «Продовольственная безопасность».
Так к примеру в США есть специальный подкрашенный красным цветом дизель, для строительной и сельхоз техники, он освобожден от налогов и акцизов.
Государство страхует фермеров (если частники не захотят страховать или будут завышать цены - фермеры могут прогореть и людям будет нечего жрать).
Государство дает гранты ученым, дабы те разрабатывали технологии позволяющие производить больше продуктов, затрачивая на это меньше ресурсов.
Такие вещи фермерам было бы сложно сделать без более сильных игроков. Я канеш за анархизм, но современное с/х через чур уж наукоемкое. Если мы это остановим, то естественным путем миллиардов 7 помрет.
Глупо в плане еды расчитывать на то, что на украинских полях всегда будет много хлеба. Африканский подход прямо скажем. Все же помнят, как потом пришлось всем цивилизованным миром этот хлеб в Африку тащить?
А вы же понимаете откуда нам хлеб с мясом если что придут?
Был у нас километровый кусок трубы под водой от этих людей, очень плохо оказалось не иметь свой кусок трубы. Это называется «Проваленная энергетическая безопасность страны».
Можно пожалуйста с продуктами так не нужно? Спасибо.
[Исправлено: Артем Марусич, 07.10.2024 - 03:36]
Почему
Бюджет американского DoA (департамент агрокультуры) равен ~ половине военного бюджета США.
Потому, что они не хотят поставить жизни своих граждан, в зависимость от воли руководителей из других стран.
Называется «Продовольственная безопасность».
Так к примеру в США есть специальный подкрашенный красным цветом дизель, для строительной и сельхоз техники, он освобожден от налогов и акцизов.
Государство страхует фермеров (если частники не захотят страховать или будут завышать цены - фермеры могут прогореть и людям будет нечего жрать).
Государство дает гранты ученым, дабы те разрабатывали технологии позволяющие производить больше продуктов, затрачивая на это меньше ресурсов.
Такие вещи фермерам было бы сложно сделать без более сильных игроков. Я канеш за анархизм, но современное с/х через чур уж наукоемкое. Если мы это остановим, то естественным путем миллиардов 7 помрет.
Глупо в плане еды расчитывать на то, что на украинских полях всегда будет много хлеба. Африканский подход прямо скажем. Все же помнят, как потом пришлось всем цивилизованным миром этот хлеб в Африку тащить?
А вы же понимаете откуда нам хлеб с мясом если что придут?
Был у нас километровый кусок трубы под водой от этих людей, очень плохо оказалось не иметь свой кусок трубы. Это называется «Проваленная энергетическая безопасность страны».
Можно пожалуйста с продуктами так не нужно? Спасибо.
[Исправлено: Артем Марусич, 07.10.2024 - 03:36]
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 07.10.24 - 02:34
Цитата:
«Сможем». Это не вопрос возможности, это вопрос необходимости. Государство ДОЛЖНО настроить рынок так, что бы основные угли, белок и жиры производились внутри.
Первым делом убрать налоги и прочие поборы / сборы с с/х, вторым - строить необходимую инфраструктуру (воду/здания/дороги). Третий пункт - убрать все пошлины по списку на ввоз необходимых фермерам вещей: тракторов, семян, удобрений, химии, зап. частей и т.д. Четвертый - убрать НДС с с/х продукции. Ну и если не помогло пятым пунктом - защитить рынок вводом пошлин на аналогичный товар из вне. Если все пять не дали результата, то даже у нас, несмотря на коррупционные риски - платить деньгами.
Но если дело дошло до «Платить деньгами», то министр с/х и все его замы отправляются в отставку, проводится расследование и наказываются виновные.
[Исправлено: Артем Марусич, 07.10.2024 - 03:38]
Vit:
Просто все нацпаты думают если границы закрыть, то мы сможем сами себя прокормить. Они даже не в курсе что южане всю жизнь завозили картоху с России. И сегодня на границе куча южных машин с картохой стоят. Да были проблемы с оформлением, но все порешали уже..
Просто все нацпаты думают если границы закрыть, то мы сможем сами себя прокормить. Они даже не в курсе что южане всю жизнь завозили картоху с России. И сегодня на границе куча южных машин с картохой стоят. Да были проблемы с оформлением, но все порешали уже..
«Сможем». Это не вопрос возможности, это вопрос необходимости. Государство ДОЛЖНО настроить рынок так, что бы основные угли, белок и жиры производились внутри.
Первым делом убрать налоги и прочие поборы / сборы с с/х, вторым - строить необходимую инфраструктуру (воду/здания/дороги). Третий пункт - убрать все пошлины по списку на ввоз необходимых фермерам вещей: тракторов, семян, удобрений, химии, зап. частей и т.д. Четвертый - убрать НДС с с/х продукции. Ну и если не помогло пятым пунктом - защитить рынок вводом пошлин на аналогичный товар из вне. Если все пять не дали результата, то даже у нас, несмотря на коррупционные риски - платить деньгами.
Но если дело дошло до «Платить деньгами», то министр с/х и все его замы отправляются в отставку, проводится расследование и наказываются виновные.
[Исправлено: Артем Марусич, 07.10.2024 - 03:38]
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