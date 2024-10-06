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Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы журналистов, пожелал «успехов и счастья»
Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы журналистов, пожелал «успехов и счастья»
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