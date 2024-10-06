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≡ Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил без изменений решение по иску о клевете в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50219
Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил без изменений решение по иску о клевете в Костанае
Отправлено: 06.10.24 - 12:40
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Заседание апелляционной коллегии областного суда прошло без участия журналистов и правозащитников. Дело рассмотрели в день подачи заявления. Корреспондента "НГ" подключили только на оглашение решения суда. В судебном заседании не участвовала и потерпевшая, владелица автомобиля.
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
220
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 12:40
#1
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Ну и правильно ! Хорошо, когда суды не прогибаются перед кликушескими лжепатриотами. А за арестантика не переживайте, он всё равно получит от своих радетелей "лепту малую " за очередное кукареканье.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5888
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 12:47
#2
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Терпеть не могу всех этих стукачей с камерами на телефонах! Не нравится тебе , подойди и скажи сам, при чём здесь интернет? И прав тут судья, ещё первого бы найти, кто трусливо ,заснял и выложил на всеобщее обсуждение! Я против войны и вежливых человечков в зелёном тоже, но я и против таких вот "стукачков", которые пытаются натравить на эту даму остальных таких же стукачков, в надежде, что кто то смелый и скорбный умом пойдёт и разберётся с ней!
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
133
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 19:46
#3
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Наказали и поделом! Нефик нам на ровном месте ямки рыть! Ещё бы 24 часа на выдворение за пределы Казазхстана, пусть едет на историческую родину и там воду мутит.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
370
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 06.10.24 - 23:27
#4
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Наказали справедливо, и самое главное вовремя! Вот это и есть профилактика (наука) со стороны надзирающих, карающих органов власти в отношении тех, кто пытается посеять вражду между народами из-за ошибки владельца авто!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1010
Re: Дело о табличке "Вежливые люди" - Облсуд оставил...
Отправлено: 07.10.24 - 00:24
#5
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Не рой другому яму - сам в неё попадешь
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