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Корреспондент Азаттыка спросила экс-главу государства, который в последнее время редко бывает на публике, живет ли он сейчас в Казахстане. Вопросы пытались задать и другие журналисты. Назарбаев поздоровался с ними и произнес три предложения на казахском.