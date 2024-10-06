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≡ Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы журналистов, пожелал «успехов и счастья»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50219
Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы журналистов, пожелал «успехов и счастья»
Отправлено: 06.10.24 - 20:33
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Корреспондент Азаттыка спросила экс-главу государства, который в последнее время редко бывает на публике, живет ли он сейчас в Казахстане. Вопросы пытались задать и другие журналисты. Назарбаев поздоровался с ними и произнес три предложения на казахском.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1465
Re: Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы...
Отправлено: 06.10.24 - 20:33
#1
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Цитата:
проигнорировал

странно
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41844
Re: Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы...
Отправлено: 06.10.24 - 21:16
#2
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Там его огромная доля кстати..
Лоббировал то он с нынешним..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41844
Re: Нурсултан Назарбаев после голосования не ответил на вопросы...
Отправлено: 06.10.24 - 21:57
#3
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Да, к дню рождения Путина, хороший подарок!
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