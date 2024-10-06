Отправлено: - 21:43

Сейчас очень серьёзная задача перед проектировщиками - им нужно отработать усиление каркаса здания. Очень грамотно нужно это сделать.

Цитата:Какое усиление, тут сделают, через два месяца в другом месте обрушится.Пусть новую школу делают