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≡ «Необъявленная война» - Результаты техобследования школы, где обвалилась стена, прокомментировали заказчик и подрядчик
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50219
«Необъявленная война» - Результаты техобследования школы, где обвалилась стена, прокомментировали заказчик и подрядчик
Отправлено: 06.10.24 - 21:43
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7 сентября при проведении ремонтных работ в здании Новонежинской ОШ в с. Новонежинка Аулиекольского района обрушились плиты перекрытия на 3 этаже. Из-за этого упал потолок и наружная стена. Стали известны результаты техобследования школы. Что о них думают заказчик и подрядчик?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41844
Re: «Необъявленная война» - Результаты техобследования школы,...
Отправлено: 06.10.24 - 21:43
#1
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Цитата:
Сейчас очень серьёзная задача перед проектировщиками - им нужно отработать усиление каркаса здания. Очень грамотно нужно это сделать.


Какое усиление, тут сделают, через два месяца в другом месте обрушится.
Пусть новую школу делают
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2046
Re: «Необъявленная война» - Результаты техобследования школы,...
Отправлено: 06.10.24 - 21:43
#2
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Цитата:
- Мы наняли для проведения техобследования независимую российскую фирму «ПромСтройЭкспертиза». Они провели экспертизу состояния здания в целом и отдельно по конструкциям: кирпич, панели перекрытия не соответствуют необходимым нормативам - у них нет даже ½ от несущей способности, которая должна быть. Марка кирпича (прочность) по итогам 50-летней эксплуатации должна составлять около М50, а она не более М30 - это очень мало, - пояснил Громченко.

Источник:


Так эти стройматериалы производил отец Анатолия Громченко, Николай Владимирович Громченко, директора комбината железобетонных изделий! Династия бракоделов!
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