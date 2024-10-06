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Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50217
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 11:38
Почему теперь мы должны помогать фермерам? Обувь выбирают по ноге. И если ошиблись и она жмёт, можно вернуть в магазин. Так и тут. Взяли землю - хозяйствуйте. Получайте прибыль, платите налоги и живите спокойно. Тяжело - верните землю.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7130
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 11:38
В этот раз соглашусь полностью и даже больше,сонласитесь что, землю получили от районого руководства до министров и чиновников,а если работяги этих новых бояр не дают ума этим средствам производства надо просить государство возместить им неполученую прибыль и скорее всего депутаты одобрят и всё будет по ихнему
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 12:55
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге..
Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи.
А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...
Эх вы тов. Воронин, пошли против нашего святого, тех, кто нас и вас кормит, против деревенских жителей, которым сейчас очень нелегко..
Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи.
А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...
Эх вы тов. Воронин, пошли против нашего святого, тех, кто нас и вас кормит, против деревенских жителей, которым сейчас очень нелегко..
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1584
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:49
Цитата:
...да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....
111:
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи. А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи. А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...
...да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3540
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:51
Цитата:
Ну чего тогда в халупе городской до сих пор сидишь? Ноги в руки и в перёд в деревню!
111:
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи.
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи.
Ну чего тогда в халупе городской до сих пор сидишь? Ноги в руки и в перёд в деревню!
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:54
Цитата:
Тов. Воронин сказал что те, благодаря кому мы едим копеечный хлеб и масло, картофель и покупаем муку, что те все жирующие предприниматели сидящие на шее государства
То есть все колхозники без исключения.
Кому верить?
родом из Шанхая2022:
да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....
да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....
Тов. Воронин сказал что те, благодаря кому мы едим копеечный хлеб и масло, картофель и покупаем муку, что те все жирующие предприниматели сидящие на шее государства
То есть все колхозники без исключения.
Кому верить?
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:56
Цитата:
Я в отличии от тов. Воронина знаю, что творится в деревнях и что там нищета, но он льет какую то бессовестную пропаганду против колхозников, которые нас и его кормят в том числе.
Эл-починно:
Ну чего тогда в халупе городской до сих пор сидишь
Ну чего тогда в халупе городской до сих пор сидишь
Я в отличии от тов. Воронина знаю, что творится в деревнях и что там нищета, но он льет какую то бессовестную пропаганду против колхозников, которые нас и его кормят в том числе.
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 14:03
Я взял картошку по 250 например, у нашего дачника, не смотря на то, что привозная по 180, но этот дачник знаю, завтра я у него возьму опять качество и он продавая свой картофель, будет делать его хорошо.
Что предлагает тов. Воронин, открыть границы, и брать египетский картофель по 100 тенге, убивая наших дачников и оставляя из без средств к существованию, делая из наших колхоманов, без того небогатых, каких то египетских клоунов, которые бегают за туристо и всовывают им что то подобие папируса?
Этого хочет тов. Воронин, чтоб население превратилось в стадо несчастных голодных рабов, которым хоть папирус раздавай для беготни, хоть на СВО отправляй.
То есть властвовать над нищетой будет еще легче, не помню кто это сказал..
Что предлагает тов. Воронин, открыть границы, и брать египетский картофель по 100 тенге, убивая наших дачников и оставляя из без средств к существованию, делая из наших колхоманов, без того небогатых, каких то египетских клоунов, которые бегают за туристо и всовывают им что то подобие папируса?
Этого хочет тов. Воронин, чтоб население превратилось в стадо несчастных голодных рабов, которым хоть папирус раздавай для беготни, хоть на СВО отправляй.
То есть властвовать над нищетой будет еще легче, не помню кто это сказал..
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 15.05.11
- Сообщений:
- 10066
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 17:30
Цитата:
Так в чём тогда проблема?
Пусть будет выбор или Цитата:
или местный по 250,а покупатель сам разберётся что для него лучше и вкуснее.
111:
Я взял картошку по 250 например, у нашего дачника, не смотря на то, что привозная по 180, но этот дачник знаю, завтра я у него возьму опять качество и он продавая свой картофель, будет делать его хорошо.
Я взял картошку по 250 например, у нашего дачника, не смотря на то, что привозная по 180, но этот дачник знаю, завтра я у него возьму опять качество и он продавая свой картофель, будет делать его хорошо.
Так в чём тогда проблема?
Пусть будет выбор или Цитата:
111:
египетский картофель по 100 тенге
египетский картофель по 100 тенге
или местный по 250,а покупатель сам разберётся что для него лучше и вкуснее.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15438
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 18:01
Цитата:
Добринцофф:Просто все нацпаты думают если границы закрыть, то мы сможем сами себя прокормить. Они даже не в курсе что южане всю жизнь завозили картоху с России. И сегодня на границе куча южных машин с картохой стоят. Да были проблемы с оформлением, но все порешали уже..
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