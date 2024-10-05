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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Т
§ Тимур Гафуров
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
2364
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:21
#12796
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Цитата:
Эл-починно:
в линке статья о случившемся. Но не о том, что школяры ходят и убивают

В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?
Цитата:
Эл-починно:
Причём тут Геббельс?

Ну так спросите об этом автора комментария.
Цитата:
Эл-починно:
ПС - добрался до источника, там и близко о подобном ничего нет

Вот цитата из выступления:
И, прошу прощения за слово, будем убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить, - высказался народный избранник.

Но дело даже не в том. соответствует трактовка новости пользователем ее содержанию или нет. Новость можно и не так понять. Каждый пользователь имеет право высказать свое мнение по поводу того или иного сообщения в СМИ. Мы требуем только соблюдать правила сайта и указывать источник этого сообщения.
Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1464
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:24
#12797
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Эл
надо бы свою "НГ" замутить
:-x
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:32
#12798
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Цитата:
Тимур Гафуров:
В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?

несоответствие в том, что в статье именно об убийстве - конкретном.
А у источника
Цитата:
111: Спокойно ходят по России школяры и убивают, и это нормально..


12731
Следующий пост, утверждает
Цитата:
111: Так выглядят люди России, которых сейчас пропаганда делит по сортам. Геббельсу и его сторонникам тут привет

Прошу прощения, где Россия делит людей по сортам. А вы это пропускаете.
Примеров тому ещё больше можно найти. Но вы не хотите этого видеть.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:51
#12799
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Вы же как лингвист, должны видеть и понимать разницу? :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:58
#12800
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Цитата:
Эл-починно:
Прошу прощения, где Россия делит людей по сортам

Где я это сказал, а ну как дословно!
Опять вводим в заблуждение редакцию, подменяя слова?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:03
#12801
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.

Здравствуйте, всецело поддерживаю!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:04
#12802
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Кому то не нравится свое мнение, а не мнение толпы.
Помню помню, в Германии при Геббельсе тоже так все начиналось..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:06
#12803
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Цитата:
111:
Где я это сказал, а ну как дословно!

В отличие от тебя, я скажу, да не совсем так - пропаганда была ключевым словом.
А как с постами, где ты меня лично обвиняешь в преступлениях фашизма?
Там ещё вообще всё нормально в головах некоторых?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:11
#12804
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Цитата:
111:
Кому то не нравится свое мнение, а не мнение толпы

Интересно кому ещё не нравится своё мнение? :lol: :lol: :lol: 8-)
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:13
#12805
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А главное какое двойное отрицание, не своё, не мнение толпы - всё не нравится, Лингвисты оценят :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:19
#12806
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Цитата:
111:
Помню помню, в Германии при Геббельсе тоже так все начиналось..

Ну раз память такая хорошая, то поделись! :lol:
Расскажи всем, как всё было то? :lol: :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3540
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:29
#12807
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Цитата:
electro:
Эл надо бы свою "НГ" замутить

Это без меня, я в Германии. могу разве что Штутгартский вестник, или типа того завести.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.10.24 - 03:11
#12808
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Не понял, 13го все таки повязали?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.10.24 - 13:42
#12809
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Цитата:
Эл-починно:
Это без меня, я в Германии. могу разве что Штутгартский вестник, или типа того завести.

Ты не можешь даже ответить, почему ты считаешь Пропаганду политиков Россией, какой там вестник?
Если б ты там в Германии что то мог, но ты там даже не можешь сказать руки прочь от России настоящим немцам, которые в том числе и ты помогаешь убивать русских, отсылая бомбы и технику для их убийства, платишь им свои налоги, которые идут на изготовление смертельного свинца для русских.
Вот так то вот.
Страна НАТО и ты там сам лично не имеешь права делать ничего самостоятельно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41828
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 06.10.24 - 14:43
#12810
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Группа какая то приезжала
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