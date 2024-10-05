Отправлено: - 13:18

111:

Это типа полицаем что ли? Ай цвай палицай.. Даже песня где то такая есть..

Цитата:....ты как всегда всё переворачиваешь с головы на ноги мною многоуважаемый,если ты не знаешь полицаи это были во время великой отечественной войны из числа предателей местного населения на окупированной территории СССР,а в данный момент в ФРГ полицаи выполняют функцию по охране общественного порядка,а если по немецки моя должность форарбайтер,то есть начальника над людми и ответственный за организацию работы людей мне подчинённых..у меня в подчинении и прибалты,молдоване,украинцы,таджики,узбеки,киргизы да практически весь бывший союз,россиян нет им визы рабочии не открывают,были наши чимкенские,таразские да кызыл ординские они южане как то вместе кучкавались, пороботали да уехали сказали тяжелая работа,денег чуть подзаработали чтоб домой вертаться не с пустыми руками да на билет и обратно в солнечный юг....давай ко мне в бригаду всё устрою хорошую шконку в контейнере с душем,кухней,рядом магазин,даже русский магазин есть рядом,соскучился пошёл взял наши конфеты вспомнил Казахстан.Бухать только запрещено на счёт этого строго.