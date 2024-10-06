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≡ Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50217
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 11:38
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Почему теперь мы должны помогать фермерам? Обувь выбирают по ноге. И если ошиблись и она жмёт, можно вернуть в магазин. Так и тут. Взяли землю - хозяйствуйте. Получайте прибыль, платите налоги и живите спокойно. Тяжело - верните землю.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7130
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 11:38
#1
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В этот раз соглашусь полностью и даже больше,сонласитесь что, землю получили от районого руководства до министров и чиновников,а если работяги этих новых бояр не дают ума этим средствам производства надо просить государство возместить им неполученую прибыль и скорее всего депутаты одобрят и всё будет по ихнему
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41825
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 12:55
#2
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Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге..
Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи.
А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...
Эх вы тов. Воронин, пошли против нашего святого, тех, кто нас и вас кормит, против деревенских жителей, которым сейчас очень нелегко..
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1584
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:49
#3
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Цитата:
111:
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи. А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...


...да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3538
Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:51
#4
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Цитата:
111:
Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи.

Ну чего тогда в халупе городской до сих пор сидишь? Ноги в руки и в перёд в деревню! 8-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41825
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:54
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....

Тов. Воронин сказал что те, благодаря кому мы едим копеечный хлеб и масло, картофель и покупаем муку, что те все жирующие предприниматели сидящие на шее государства
То есть все колхозники без исключения.
Кому верить?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41825
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 13:56
#6
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Цитата:
Эл-починно:
Ну чего тогда в халупе городской до сих пор сидишь

Я в отличии от тов. Воронина знаю, что творится в деревнях и что там нищета, но он льет какую то бессовестную пропаганду против колхозников, которые нас и его кормят в том числе.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41825
Re: Николай ВОРОНИН: Борьба за деньги
Отправлено: 06.10.24 - 14:03
#7
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Я взял картошку по 250 например, у нашего дачника, не смотря на то, что привозная по 180, но этот дачник знаю, завтра я у него возьму опять качество и он продавая свой картофель, будет делать его хорошо.
Что предлагает тов. Воронин, открыть границы, и брать египетский картофель по 100 тенге, убивая наших дачников и оставляя из без средств к существованию, делая из наших колхоманов, без того небогатых, каких то египетских клоунов, которые бегают за туристо и всовывают им что то подобие папируса?
Этого хочет тов. Воронин, чтоб население превратилось в стадо несчастных голодных рабов, которым хоть папирус раздавай для беготни, хоть на СВО отправляй.
То есть властвовать над нищетой будет еще легче, не помню кто это сказал..
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