Отправлено: - 13:49

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Да, колхозники в деревнях сейчас жируют, согласен, за 100 тысяч тенге.. Приезжают сюда на самый дорогой Зеленый рынок и скупают все брендовые вещи. А в деревнях живут исключительно в дорогих особняках...

Цитата:...да у меня в Введенки родственники не жируют и особняках не живут...живут в домах построенных ещё при советской власти...в Боровском тоже самое....