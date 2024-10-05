Отправлено: - 21:21

Эл-починно:

в линке статья о случившемся. Но не о том, что школяры ходят и убивают

Эл-починно:

Причём тут Геббельс?

Эл-починно:

ПС - добрался до источника, там и близко о подобном ничего нет

Цитата:В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?Цитата:Ну так спросите об этом автора комментария.Цитата:Вот цитата из выступления:И, прошу прощения за слово, будем убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить, - высказался народный избранник.Но дело даже не в том. соответствует трактовка новости пользователем ее содержанию или нет. Новость можно и не так понять. Каждый пользователь имеет право высказать свое мнение по поводу того или иного сообщения в СМИ. Мы требуем только соблюдать правила сайта и указывать источник этого сообщения.Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.