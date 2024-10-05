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≡ И смех, и слезы, и социальные проблемы, или Как фильм «Менің папам тигр» меняет отношение к семейной комедии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50214
И смех, и слезы, и социальные проблемы, или Как фильм «Менің папам тигр» меняет отношение к семейной комедии
Отправлено: 05.10.24 - 15:33
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Гендерные роли в фильме проговариваются четко: муж должен зарабатывать, жена - быть послушным украшением жизни. Только вот в семье главного героя Амантая все не так.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41819
Re: И смех, и слезы, и социальные проблемы, или Как фильм...
Отправлено: 05.10.24 - 15:33
#1
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Жаль что казахские фильмы начали показывать только на казахском, даже самые мелкие субтитры на русском в некоторых фильмах, это идиотизм, да хоть большими буквами.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1581
Re: И смех, и слезы, и социальные проблемы, или Как фильм...
Отправлено: 05.10.24 - 22:39
#2
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Цитата:
111:
Жаль что казахские фильмы начали показывать только на казахском,


....а ты где живёшь?я за тебя буду учить,бери букварь и учи,нет нанимай репетитора....я вот на сельхозработах уже кое что выучил аинц,цвай,драй,цигель цигель ай люлю....что бригадиром поставили.....
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41819
И смех, и слезы, и социальные проблемы, или Как фильм «Менің папам тигр» меняет отношение к семейной комедии
Отправлено: 05.10.24 - 23:02
#3
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Цитата:
родом из Шанхая2022:

Цитата:
бригадиром поставили.....


Это типа полицаем что ли?
Ай цвай палицай..
Даже песня где то такая есть..

[Исправлено: 111, 06.10.2024 - 00:03]
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