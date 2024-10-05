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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2363
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:21
Цитата:
В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?
Цитата:
Ну так спросите об этом автора комментария.
Цитата:
Вот цитата из выступления:
И, прошу прощения за слово, будем убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить, - высказался народный избранник.
Но дело даже не в том. соответствует трактовка новости пользователем ее содержанию или нет. Новость можно и не так понять. Каждый пользователь имеет право высказать свое мнение по поводу того или иного сообщения в СМИ. Мы требуем только соблюдать правила сайта и указывать источник этого сообщения.
Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.
Эл-починно:
в линке статья о случившемся. Но не о том, что школяры ходят и убивают
в линке статья о случившемся. Но не о том, что школяры ходят и убивают
В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?
Цитата:
Эл-починно:
Причём тут Геббельс?
Причём тут Геббельс?
Ну так спросите об этом автора комментария.
Цитата:
Эл-починно:
ПС - добрался до источника, там и близко о подобном ничего нет
ПС - добрался до источника, там и близко о подобном ничего нет
Вот цитата из выступления:
И, прошу прощения за слово, будем убивать тех, кто нас не хочет видеть или любить, - высказался народный избранник.
Но дело даже не в том. соответствует трактовка новости пользователем ее содержанию или нет. Новость можно и не так понять. Каждый пользователь имеет право высказать свое мнение по поводу того или иного сообщения в СМИ. Мы требуем только соблюдать правила сайта и указывать источник этого сообщения.
Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.
(Пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1464
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:24
Эл
надо бы свою "НГ" замутить
надо бы свою "НГ" замутить
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:32
Цитата:
несоответствие в том, что в статье именно об убийстве - конкретном.
А у источника
Цитата:
12731
Следующий пост, утверждает
Цитата:
Прошу прощения, где Россия делит людей по сортам. А вы это пропускаете.
Примеров тому ещё больше можно найти. Но вы не хотите этого видеть.
Тимур Гафуров:
В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?
В приведенной вами ссылке указано "подростки" и "убили". В чем несоответствие?
несоответствие в том, что в статье именно об убийстве - конкретном.
А у источника
Цитата:
111: Спокойно ходят по России школяры и убивают, и это нормально..
Следующий пост, утверждает
Цитата:
111: Так выглядят люди России, которых сейчас пропаганда делит по сортам. Геббельсу и его сторонникам тут привет
Прошу прощения, где Россия делит людей по сортам. А вы это пропускаете.
Примеров тому ещё больше можно найти. Но вы не хотите этого видеть.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:51
Вы же как лингвист, должны видеть и понимать разницу?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 21:58
Цитата:
Где я это сказал, а ну как дословно!
Опять вводим в заблуждение редакцию, подменяя слова?
Эл-починно:
Прошу прощения, где Россия делит людей по сортам
Прошу прощения, где Россия делит людей по сортам
Где я это сказал, а ну как дословно!
Опять вводим в заблуждение редакцию, подменяя слова?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:03
Цитата:
Здравствуйте, всецело поддерживаю!
Тимур Гафуров:
Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.
Если высказанное мнение не совпадает с вашим - это повод для дискуссии, но не для жалобы в администрацию сайта.
Здравствуйте, всецело поддерживаю!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:04
Кому то не нравится свое мнение, а не мнение толпы.
Помню помню, в Германии при Геббельсе тоже так все начиналось..
Помню помню, в Германии при Геббельсе тоже так все начиналось..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:06
Цитата:
В отличие от тебя, я скажу, да не совсем так - пропаганда была ключевым словом.
А как с постами, где ты меня лично обвиняешь в преступлениях фашизма?
Там ещё вообще всё нормально в головах некоторых?
111:
Где я это сказал, а ну как дословно!
Где я это сказал, а ну как дословно!
В отличие от тебя, я скажу, да не совсем так - пропаганда была ключевым словом.
А как с постами, где ты меня лично обвиняешь в преступлениях фашизма?
Там ещё вообще всё нормально в головах некоторых?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:11
Цитата:
Интересно кому ещё не нравится своё мнение?
111:
Кому то не нравится свое мнение, а не мнение толпы
Кому то не нравится свое мнение, а не мнение толпы
Интересно кому ещё не нравится своё мнение?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:13
А главное какое двойное отрицание, не своё, не мнение толпы - всё не нравится, Лингвисты оценят
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:19
Цитата:
Ну раз память такая хорошая, то поделись!
Расскажи всем, как всё было то?
111:
Помню помню, в Германии при Геббельсе тоже так все начиналось..
Помню помню, в Германии при Геббельсе тоже так все начиналось..
Ну раз память такая хорошая, то поделись!
Расскажи всем, как всё было то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 22:29
Цитата:
Это без меня, я в Германии. могу разве что Штутгартский вестник, или типа того завести.
electro:
Эл надо бы свою "НГ" замутить
Эл надо бы свою "НГ" замутить
Это без меня, я в Германии. могу разве что Штутгартский вестник, или типа того завести.
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