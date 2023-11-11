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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
 
 
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Куратор темы: 111
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 11.11.23 - 16:10
#2401
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Суббота, прекрасный день.
А какой теплый сегодня..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.11.23 - 13:54
#2402
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После вечерного ливня..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.11.23 - 16:49
#2403
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Хмурый акимат

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.11.23 - 16:50
#2404
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Ноябрь..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.11.23 - 16:50
#2405
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Голубей так же откармливают до отвала..

pic upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 12.11.23 - 16:52
#2406
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Фонтан

free image upload
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.11.23 - 11:26
#2407
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Зеленые человечеки

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 14.11.23 - 12:01
#2408
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Блин, думал у меня только зеленые, а они оказывается в моей ветке вообще разноцветные..



Тут я был не прав, да, они у меня есть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.11.23 - 13:38
#2409
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Хех..
У меня появились новые полномочия, управлять кнопками!
Вот это да..
Я наверно заслужил это.
Хоп..
И 60 секунд!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.11.23 - 13:41
#2410
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Пост нарушение по мнению тех, кто видит зеленых человечеков, или еще каких то

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.11.23 - 13:42
#2411
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От него попадаем сюда и видим ЗЛОСТНОЕ НАРУШЕНИЕ!

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.11.23 - 13:42
#2412
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что же это, как не мания преследования?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 15.11.23 - 13:46
#2413
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Эх..
Ну вот и расслабились.
Давно так не веселили тут меня мои многочисленные оппоненты..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 04.10.24 - 20:24
#2414
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Вот так ответЕли..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Всякая всячина обо всем и обо всех - 2
Отправлено: 05.10.24 - 20:47
#2415
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Старая добрая тема, с миллионами просмотров..
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