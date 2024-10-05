Отправлено: - 20:39

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Ты тут только что и делаешь, как фашизм поддерживаешь.

Цитата:То есть даю оружие кому то, чтоб они убивали друг друга как это делаете вы в своей стране?Чтобы больше славян умертвить?