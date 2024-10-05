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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:35
#12781
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Цитата:
111:
Мой дед имел, уничтожал немцев пачками.

Твой дед, как и мой, уничтожали фашистов.
А вот у тебя походу точно национальные проблемы!? Цитата:
111:
Потому имею и я.

А ты не имеешь к этому отношения никакого. Ты давно предал своего деда!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:36
#12782
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Скушно..
Во Всякую Всячину что ли пойти и писать что нибудь...
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:37
#12783
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И его память, за борьбу с фашизмом. Ты тут только что и делаешь, как фашизм поддерживаешь.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:37
#12784
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Цитата:
111:
о Всякую Всячину что ли пойти и писать что нибудь...

Сходи !!! :-P :-P :-P
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:38
#12785
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Цитата:
Эл-починно:
ты не имеешь к этому отношения никакого.

Я не стал плясать под теми, кто уничтожил 27 миллионов советских людей и сейчас уничтожает русских
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:39
#12786
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Цитата:
Эл-починно:
Ты тут только что и делаешь, как фашизм поддерживаешь.

То есть даю оружие кому то, чтоб они убивали друг друга как это делаете вы в своей стране?
Чтобы больше славян умертвить?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:40
#12787
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Цитата:
111:
Я не стал плясать под теми,

Ну и к чему это тут, я чту и уважаю подвиг Советского Человека!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:41
#12788
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Цитата:
Эл-починно:
Ну и к чему это тут, я чту и уважаю подвиг Советского Человека!

Ты побежал жить к тем, кто уничтожал советского человека и сейчас уничтожает русского человека.
Я в отличии от тебя не побежал туда за кусок хлеба.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:43
#12789
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Цитата:
111:
То есть даю оружие кому то

Нет, ты тут танцуешь на костях, пост 12707 всё ещё в придачу. На ходу переобуваешься. Что всё так плохо?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:44
#12790
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Цитата:
111:
Я в отличии от тебя не побежал туда за кусок хлеба.

Ну тебя просто никто и не звал, кому такое ещё где нужно, да не дай бог! :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:44
#12791
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Цитата:
Эл-починно:
пост 12707

А что там?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:45
#12792
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Цитата:
Эл-починно:
Ну тебя просто никто и не звал,

К тем, кто уничтожал советскиз людей и так не поехал бы, чистить им ботинки.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:46
#12793
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С вами такими не очем говорить, лучше пивка попить..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:47
#12794
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Цитата:
111:
чистить им ботинки.

Ну так чисти хаты россиянам, а я свои деньги честно зарабатываю и налоги плачу и в больничку, мне стыдится нечего. :lol:
ПС - знаешь сколько я тут за чистку ботинок за год зарабатываю, тебе за всю жизнь не собрать :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 05.10.2024 - 21:50]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3528
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:48
#12795
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Цитата:
111:
лучше пивка попить..

Вот это правильно, нажраться и забыться! 8-)
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