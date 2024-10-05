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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:35
Цитата:
Твой дед, как и мой, уничтожали фашистов.
А вот у тебя походу точно национальные проблемы!? Цитата:
А ты не имеешь к этому отношения никакого. Ты давно предал своего деда!
111:
Мой дед имел, уничтожал немцев пачками.
Мой дед имел, уничтожал немцев пачками.
Твой дед, как и мой, уничтожали фашистов.
А вот у тебя походу точно национальные проблемы!? Цитата:
111:
Потому имею и я.
Потому имею и я.
А ты не имеешь к этому отношения никакого. Ты давно предал своего деда!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:36
Скушно..
Во Всякую Всячину что ли пойти и писать что нибудь...
Во Всякую Всячину что ли пойти и писать что нибудь...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:37
И его память, за борьбу с фашизмом. Ты тут только что и делаешь, как фашизм поддерживаешь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:37
Цитата:
Сходи !!!
111:
о Всякую Всячину что ли пойти и писать что нибудь...
о Всякую Всячину что ли пойти и писать что нибудь...
Сходи !!!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:38
Цитата:
Я не стал плясать под теми, кто уничтожил 27 миллионов советских людей и сейчас уничтожает русских
Эл-починно:
ты не имеешь к этому отношения никакого.
ты не имеешь к этому отношения никакого.
Я не стал плясать под теми, кто уничтожил 27 миллионов советских людей и сейчас уничтожает русских
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:39
Цитата:
То есть даю оружие кому то, чтоб они убивали друг друга как это делаете вы в своей стране?
Чтобы больше славян умертвить?
Эл-починно:
Ты тут только что и делаешь, как фашизм поддерживаешь.
Ты тут только что и делаешь, как фашизм поддерживаешь.
То есть даю оружие кому то, чтоб они убивали друг друга как это делаете вы в своей стране?
Чтобы больше славян умертвить?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:40
Цитата:
Ну и к чему это тут, я чту и уважаю подвиг Советского Человека!
111:
Я не стал плясать под теми,
Я не стал плясать под теми,
Ну и к чему это тут, я чту и уважаю подвиг Советского Человека!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:41
Цитата:
Ты побежал жить к тем, кто уничтожал советского человека и сейчас уничтожает русского человека.
Я в отличии от тебя не побежал туда за кусок хлеба.
Эл-починно:
Ну и к чему это тут, я чту и уважаю подвиг Советского Человека!
Ну и к чему это тут, я чту и уважаю подвиг Советского Человека!
Ты побежал жить к тем, кто уничтожал советского человека и сейчас уничтожает русского человека.
Я в отличии от тебя не побежал туда за кусок хлеба.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:43
Цитата:
Нет, ты тут танцуешь на костях, пост 12707 всё ещё в придачу. На ходу переобуваешься. Что всё так плохо?
111:
То есть даю оружие кому то
То есть даю оружие кому то
Нет, ты тут танцуешь на костях, пост 12707 всё ещё в придачу. На ходу переобуваешься. Что всё так плохо?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:44
Цитата:
Ну тебя просто никто и не звал, кому такое ещё где нужно, да не дай бог!
111:
Я в отличии от тебя не побежал туда за кусок хлеба.
Я в отличии от тебя не побежал туда за кусок хлеба.
Ну тебя просто никто и не звал, кому такое ещё где нужно, да не дай бог!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:44
Цитата:
А что там?
Эл-починно:
пост 12707
пост 12707
А что там?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:45
Цитата:
К тем, кто уничтожал советскиз людей и так не поехал бы, чистить им ботинки.
Эл-починно:
Ну тебя просто никто и не звал,
Ну тебя просто никто и не звал,
К тем, кто уничтожал советскиз людей и так не поехал бы, чистить им ботинки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:46
С вами такими не очем говорить, лучше пивка попить..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:47
Цитата:
Ну так чисти хаты россиянам, а я свои деньги честно зарабатываю и налоги плачу и в больничку, мне стыдится нечего.
ПС - знаешь сколько я тут за чистку ботинок за год зарабатываю, тебе за всю жизнь не собрать
[Исправлено: Эл-починно, 05.10.2024 - 21:50]
111:
чистить им ботинки.
чистить им ботинки.
Ну так чисти хаты россиянам, а я свои деньги честно зарабатываю и налоги плачу и в больничку, мне стыдится нечего.
ПС - знаешь сколько я тут за чистку ботинок за год зарабатываю, тебе за всю жизнь не собрать
[Исправлено: Эл-починно, 05.10.2024 - 21:50]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 05.10.24 - 20:48
Цитата:
Вот это правильно, нажраться и забыться!
111:
лучше пивка попить..
лучше пивка попить..
Вот это правильно, нажраться и забыться!
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