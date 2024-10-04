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≡ Сенсация произошла в матче КПЛ с участием "Тобола"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50211
Сенсация произошла в матче КПЛ с участием "Тобола"
Отправлено: 04.10.24 - 19:37
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В матче 22-го тура Казахстанской Премьер-Лиги в Караганде столичный «Женис» сыграл с костанайским «Тоболом». Фаворитами этого противостояния считались подопечные Нурбола Жумаскалиева. Но что-то пошло не так.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
115
Re: Сенсация произошла в матче КПЛ с участием...
Отправлено: 04.10.24 - 19:37
#1
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Не вижу сенсации. Сезон можно сказать слили в унитаз..провал по всем турнирам. После реформирования (смены собственника)так называемый Общественный Фонд (ОФ) "ФК Тобол" показал себя полными импотентами, у восьми нянек (8 учредителей)-дитя без глазу! Мало того ,что провалили трансферную политику, но и умудрились развалить структуру клуба (где директор клуба ,спортивный директор, да и тренер в конце концов?) , кто чем занимается ,с кого спрашивать за результат? Будут делать удивлённые глаза и кивать друг на друга? Игровая нестабильность клуба, это как раз неспособность руководства и тренерского штаба(??) организовать тренировочный процесс с отработками комбинационного футбола, стандартных положений, слаженности коллектива, хорошего микроклимата в команде и многого, многого другого..у нас набор игроков, но команды нет..и тренера нет. Мне просто интересно- как по итогам сезона ОФ будет отчитываться за использованные бюджетные и спонсорские средства, или опять пригласят частного аудитора? Что является откровенным нонсенсом - расходование бюджетных средств проверяется ЧАСТНЫМ аудитором..по ходу всем на это наплевать! И как администратор финансирования в лице областного управления спорта будет объяснять отсутствие результатов при миллиардных тратах? Какие выводы последуют? А у меня вывод напрашивается такой- развал структуры и самой команды- в интересах группы ,создавшей ОФ и сидящей на финансовых потоках и паразитирующей на бренде команды и её славном прошлом..
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