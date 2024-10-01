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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1462
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 01.10.24 - 21:54
#12691
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Цитата:
Kairat stayer:
Про Андрея Дмитриевича Сахарова, ранее отмечал, процитировать нет возможности, с помощью телефона печатаю.

ты уж потрудись ссылки предоставить "необразованным"
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.10.24 - 08:18
#12692
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Всем желаю доброго утра, мира, радости добра, а сказочникам прозрения!


Цитата:
electro:
ты уж потрудись ссылки предоставить "необразованным"


Запросто предоставлю ссылку, кроме того, как обычно процитирую самого себя. Прошло более одного года девяти месяцев (02.01.2023 года), как на форуме со сказочниками дискутировал, пожалуйста:

Kairat stayer: На форуме отдельные товарищи, время от времени говорят: нельзя забывать прошлое, кто не помнит прошлого, у того нет будущего и.т.д.

Но, сами не придают значения или не осознают в полной мере, сказанные отдельные фразы выдающихся личностей, которые актуальны и в настоящее время.

Так, в 1975 году в Нобелевской лекции Андрей Дмитриевич Сахаров сказал, что устойчивый мир, прогресс, права человека - эти три цели неразрывно связаны, нельзя достигнуть какой-либо одной из них, пренебрегая другими.

Мирная триада, а не ядерная. Устойчивый мир-прогресс-соблюдение прав человека, со слов А.Д. Сахарова всё взаимосвязано. На мой взгляд, нужно помнит слова выдающихся личностей прошлого столетия, которые актуальны сейчас.

На мой взгляд, диссидент академик А.Д.Сахаров выдающаяся личность, лично для меня, его высказывания не чепуха. Он, в своё время участвовал в разработках ядерного оружия (ЯО), но впоследствии выступал против испытаний ЯО, гонки вооружения, перенёс репрессии, гонения, умер 1989 году.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5915
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.10.24 - 08:27
#12693
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Цитата:
electro:
ты уж потрудись ссылки предоставить "необразованным"


Выше отмечал, что Андрей Дмитриевич Сахаров, после осуждения вторжения советских войск в Афганистан, в 1980 году был лишен всех наград и выслан из Москвы в г. Горький (ныне Нижний Новгород), разрешили вернутся лишь 1986 году, в период перестройки.

А.Д. Сахаров осудил агрессию в Афганистан, в результате лишился всего: наград, льгот и сделал это осознанно, а мог просто промолчать и сохранить все привилегий. Трижды герой социалистического труда, наверняка был вхож в высокие кабинеты, государственная дача, персональный водитель и.т.д. Вторжение в Афганистан войск СССР, была одной из причин падения советов. Вот и думайте товарищи сказочники и прозревайте :lol: :lol: :lol:.

[Исправлено: Kairat stayer, 02.10.2024 - 09:28]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11318
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.10.24 - 12:56
#12694
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---Умер певец Вячеслав Добрынин
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.10.24 - 15:26
#12695
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Хм..
Пришел с СВО Герой, и Верующий христианин педофил и снова за свое..
Насиловал девочку и по закону суда не будет, пойдет опять на войну, получит " ранение" и опять за педофилию..
Вообще, там в России то что вообще происходит?

загрузить картинку в интернет
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 02.10.24 - 16:06
#12696
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Где Наша Газета?

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24636
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 03.10.24 - 22:29
#12697
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Цитата:
111:
Где Наша Газета?

Так ты же сам ее рекламой алкоголя и картинками из болот заср...л, вот ей рейтинг и понизили :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 08:09
#12698
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Цитата:
maxsaf:
Так ты же сам ее рекламой алкоголя и

Где?

[Исправлено: Тимур Гафуров, 04.10.2024 - 11:26]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 15:10
#12699
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О, в России школьники, которых учат войне и ненависти к геям, благополучно убили 44х летнего гея.
Потому что они патриоты России..
Что у них там происходит?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 15:12
#12700
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Цитата:
maxsaf:
Так ты же сам ее рекламой алкоголя и картинками из болот

Зачем врешь то?
Еще раз, где была реклама и какие то болота?
По моему опять идет клевета?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24636
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 18:13
#12701
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Цитата:
111:
По моему опять идет клевета?

Иди в суд подай за клевету, там точно разберутся, где алкоголь, а где грушевый :lol:
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4049
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 18:26
#12702
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Цитата:
111:
О, в России школьники, которых учат войне и ненависти к геям, благополучно убили 44х летнего гея. Потому что они патриоты России..


ПОТОМУ что патриоты России?
Когда-нибудь этот кретинизм перестанет выливаться на форуме НГ?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3499
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 18:29
#12703
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Цитата:
111:
Зачем врешь то? Еще раз, где была реклама и какие то болота?

Ой хосподи, переобуваться начал?
Да все тут знают и помнят твои болотные посты!
Да и "всякую всячину" почему закрыл, тоже припомнить?!
8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 19:30
#12704
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Цитата:
Эл-починно:
Да все тут знают и помнят твои болотные посты!

Кто тут знает, где?
Конкретно, понимаю может у себя в Ойропе ты профессиональный доносчик, но тут давай конкретику, где какой то там пост.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 04.10.24 - 19:31
#12705
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Цитата:
maxsaf:
Иди в суд подай за клевету

То есть ты просто так тут пишешь клевету, и хочешь чтоб она нравилась кому то?
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