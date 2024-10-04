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≡ "Нарабатывать доверие и подниматься на уровень выше" - эксперт о потенциале маслихатов
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50211
"Нарабатывать доверие и подниматься на уровень выше" - эксперт о потенциале маслихатов
Отправлено: 04.10.24 - 15:21
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"Потенциально маслихат – это лучшая площадка для обсуждения стратегического развития населенных пунктов и целых регионов, так как он свободен от бюрократии исполнительной власти и вмещает много разных мнений", - считает мажилисмен.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41720
Re: "Нарабатывать доверие и подниматься на уровень...
Отправлено: 04.10.24 - 15:21
#1
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Не к добру это, что то часто начал выступать..
Цены подымут опять?
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
368
Re: "Нарабатывать доверие и подниматься на уровень...
Отправлено: 04.10.24 - 18:54
#2
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Маслихаты районные, городские, областные не совсем компетентные и мало знают Законы Казахстана и в ряде случаев подписывают и утверждают все документы акима области, акимов районов, представляемые на сессии, даже не понимая сути утверждаемых документов и решений! Более того, депутаты маслихатов, хотя по закону представляют интересы населения региона, где их избрали, но ни разу как представительный орган не работал с населением и не защищая его интересы, и даже не знает как! Единственное, что они могут так это безоговорочно утверждать бюджет области на год, при этом не возражая против его позиций! Надо переизбрать их и вместо некомпетентных депутатов выбрать народных депутатов, знающих все законы Казахстана! Вот об указал Президент РК, обозначив, что нет у маслихатов авторитета среди народа и маслихаты сами к этому не стремятся, чтобы быть защитниками населения регионов!
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