Re: "Нарабатывать доверие и подниматься на уровень...

Отправлено: - 18:54

Маслихаты районные, городские, областные не совсем компетентные и мало знают Законы Казахстана и в ряде случаев подписывают и утверждают все документы акима области, акимов районов, представляемые на сессии, даже не понимая сути утверждаемых документов и решений! Более того, депутаты маслихатов, хотя по закону представляют интересы населения региона, где их избрали, но ни разу как представительный орган не работал с населением и не защищая его интересы, и даже не знает как! Единственное, что они могут так это безоговорочно утверждать бюджет области на год, при этом не возражая против его позиций! Надо переизбрать их и вместо некомпетентных депутатов выбрать народных депутатов, знающих все законы Казахстана! Вот об указал Президент РК, обозначив, что нет у маслихатов авторитета среди народа и маслихаты сами к этому не стремятся, чтобы быть защитниками населения регионов!