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Мдааа!!!! Вы будете окрашивать, но найдутся менделевы что бы отбелить их! тут не окрашивать деньги нужно, тут нужно с детсва воспитывать честность и порядочность на примере собственном и примере госслужащих! И что б рос маленький человечек и видел как соседа за воровство бюджетных денюшек расстреляли, и детей его заклеймили позором! Вот тогда то мы и получим нормальное общество, а так очередное бла бла! И никаких абсолютно никаких изменений! Инет пестрит мнимыми посадками и прочей ересью про корупцию, что читать противно до рыготины! Всем удачных выходных!