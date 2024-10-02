Опять Аркалык

Отправлено: - 17:12

По публикации в социальных сетях со склада гуманитарной помощи в городе Аркалыке акимат города Аркалыка сообщает.

В мае из Узбекистана прибыло 2 вагона продовольствия. На сегодня поступило обращений от 739 жителей, из них 618 жителей получили продукты питания. А также передано пострадавшим в Амангельдинском и Жангельдинском районах.

После объявления о снятии режима ЧС было принято решение раздать остатки гуманитарной помощи нуждающимся, не пострадавшим в ходе паводков. В числе прибывшей гуманитарной помощи скоропортящихся продуктов не было, а именно вода, компот консервированный, сахар, рис, мука, макароны.

Кроме того, из Таджикистана прибыло 3 вагона цемента, 1 вагон шифера, 1 вагон бутилированной питьевой воды. Из трех вагонов цемента 60 тонн цемента были отправлены в Амагельдинский район, 60 тонн цемента в Жангельдинский район. Оставшийся цемент передан ТОО «Іскер – Аркалык» для ремонта кровель и подвалов многоэтажных домов, а также крестьянским хозяйствам, пострадавшим от наводнения по городу Аркалыку. 600 листов шифера, поступившего в числе гуманитарной помощи, переданы в Амангельдинский район, 600 листов - в Жангельдинский район и 800 листов - в крестьянские хозяйства города Аркалыка, пострадавшие от весеннего паводка. 1 вагон воды передан в мечеть города Аркалыка.

По данной ситуации 30 сентября и 1 октября т. г. акиматом города Аркалыка на официальных страницах соцсетей были даны разъяснения, в том числе заместителем акима Е. Раисовым и руководителем ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка" Р. Омаровой.