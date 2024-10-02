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≡ Опять Аркалык
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50210
Опять Аркалык
Отправлено: 02.10.24 - 13:20
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В славном городе Аркалык набирает обороты скандал, где некие граждане припрятали в каком-то ангаре за городом практически всю гуманитарную помощь, которую прислали добрые люди во время наводнения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41715
Re: Опять Аркалык
Отправлено: 02.10.24 - 13:20
#1
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Это Тик-Ток!
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7127
Re: Опять Аркалык
Отправлено: 03.10.24 - 07:02
#2
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Раньше бытовало мнение,чтобы узнать настроение населения и последние новости,надо говорить с таксистом. Однако,я бы поправил такое мнение,следует ежедневно хотя бы полчаса посидеть на тиктоке. Там услышите аналитику последних политических событии,заключение экспертов,советы от медицины, строительство и многое другое до магов, колдунов и бомжей. Так сказать наглядный срез общества
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a
§ akimat arkalyk
(Пользователи)
Регистрация:
04.10.24
Сообщений:
1
Опять Аркалык
Отправлено: 04.10.24 - 17:12
#3
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По публикации в социальных сетях со склада гуманитарной помощи в городе Аркалыке акимат города Аркалыка сообщает.
В мае из Узбекистана прибыло 2 вагона продовольствия. На сегодня поступило обращений от 739 жителей, из них 618 жителей получили продукты питания. А также передано пострадавшим в Амангельдинском и Жангельдинском районах.
После объявления о снятии режима ЧС было принято решение раздать остатки гуманитарной помощи нуждающимся, не пострадавшим в ходе паводков. В числе прибывшей гуманитарной помощи скоропортящихся продуктов не было, а именно вода, компот консервированный, сахар, рис, мука, макароны.
Кроме того, из Таджикистана прибыло 3 вагона цемента, 1 вагон шифера, 1 вагон бутилированной питьевой воды. Из трех вагонов цемента 60 тонн цемента были отправлены в Амагельдинский район, 60 тонн цемента в Жангельдинский район. Оставшийся цемент передан ТОО «Іскер – Аркалык» для ремонта кровель и подвалов многоэтажных домов, а также крестьянским хозяйствам, пострадавшим от наводнения по городу Аркалыку. 600 листов шифера, поступившего в числе гуманитарной помощи, переданы в Амангельдинский район, 600 листов - в Жангельдинский район и 800 листов - в крестьянские хозяйства города Аркалыка, пострадавшие от весеннего паводка. 1 вагон воды передан в мечеть города Аркалыка.
По данной ситуации 30 сентября и 1 октября т. г. акиматом города Аркалыка на официальных страницах соцсетей были даны разъяснения, в том числе заместителем акима Е. Раисовым и руководителем ГУ "Отдел занятости и социальных программ акимата города Аркалыка" Р. Омаровой.
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