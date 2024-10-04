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≡ Получить временную прописку в день референдума казахстанцы смогут на избирательных участках
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50210
Получить временную прописку в день референдума казахстанцы смогут на избирательных участках
Отправлено: 04.10.24 - 15:32
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Как сообщила пресс-служба госкорпорации "Правительство для граждан", в этот день будет работать более 10 тысяч избирательных участков, в 196-ти из них будут задействованы сотрудники ЦОН (5 из них - в Костанае).
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41715
Re: Получить временную прописку в день референдума казахстанцы...
Отправлено: 04.10.24 - 15:32
#1
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Демократия для рабов, она такая.
Перед тем, как раб сдохнет от топора, ему дают высказать свое мнение, кто лучше, его хозяин или палач..
Ну хоть выбор есть..
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