Re: Получить временную прописку в день референдума казахстанцы...

Отправлено: - 15:32

Демократия для рабов, она такая.

Перед тем, как раб сдохнет от топора, ему дают высказать свое мнение, кто лучше, его хозяин или палач..

Ну хоть выбор есть..