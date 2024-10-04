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≡ Итоги десяти этапов традиционных забегов на Президентскую милю подвели в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50210
Итоги десяти этапов традиционных забегов на Президентскую милю подвели в Костанае
Отправлено: 04.10.24 - 15:26
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Организаторы в этом году предусмотрели проведение забегов в разных районах города, где каждый желающий мог проверить свою физическую форму. Местами проведения были и Центральный сквер, и парк Победы, и бульвар Молодежи, и Парк 25-летия Независимости РК.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41715
Re: Итоги десяти этапов традиционных забегов на Президентскую...
Отправлено: 04.10.24 - 15:26
#1
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Почему это миля Назарбаевская, в конце мили они что, молятся Назарбаеву?
Вообще, что за позор преклоняться Назарбаеву?
Согласен, много такого сделал и не было войны, но зачем быть рабами и учить этому других?
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