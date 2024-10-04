Re: Итоги десяти этапов традиционных забегов на Президентскую...

Отправлено: - 15:26

Почему это миля Назарбаевская, в конце мили они что, молятся Назарбаеву?

Вообще, что за позор преклоняться Назарбаеву?

Согласен, много такого сделал и не было войны, но зачем быть рабами и учить этому других?