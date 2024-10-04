НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ В TikTok отреагировали на требование заблокировать соцсеть в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50210
В TikTok отреагировали на требование заблокировать соцсеть в Казахстане
Отправлено: 04.10.24 - 15:18
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ранее депутат Сената Геннадий Шиповских призвал заблокировать TikTok в Казахстане. Он обратил внимание, что доступ к популярной соцсети уже ограничен в Кыргызстане, Франции, Канаде. И вот что ему ответили.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41715
Re: В TikTok отреагировали на требование заблокировать соцсеть в...
Отправлено: 04.10.24 - 15:18
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Заблокировать китайцев?
Только идиоты могут так думать, что какая то страна, зависящая от них буквально во всем, может их заблокировать..
Ога, границу перекройте..
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 212, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 212
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS