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≡ Проверку по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, начала полиция в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50207
Проверку по факту ДТП, в результате которого погиб мотоциклист, начала полиция в Костанае
Отправлено: 04.10.24 - 12:26
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Дорожно-транспортное происшествие с участием КамАЗа, легкового автомобиля и мотоцикла произошло сегодня, 4 октября, утром на ул. Карбышева. Следственно-оперативная группа выясняет все обстоятельства произошедшего.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
367
Re: Проверку по факту ДТП, в результате которого погиб...
Отправлено: 04.10.24 - 12:26
#1
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Скорее всего мотоциклист на мотоцикле выскочил между автомашинами и тут встретил свою смерть! Они не ездят, а летают между авто, считая себя неуязвимыми и бессмертными! Так нельзя мотоциклистам относится к своей жизни, она всего одна!
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d
§ dandiv
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
03.12.09
Сообщений:
999
Re: Проверку по факту ДТП, в результате которого погиб...
Отправлено: 04.10.24 - 12:55
#2
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[video]https://youtube.com/shorts/RR1z_RH6g84?si=1PfoA75ju1UkIHq3[/video]
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