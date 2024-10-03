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≡ Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50207
Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей Казахстана
Отправлено: 03.10.24 - 19:53
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Вице-министр сельского хозяйства Баглан Бекбауов рассказал о проектах по окрашиванию денег в аграрном секторе. Уже уже подписан совместный приказ с Антикором, Национальным банком и Министерством финансов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7127
Re: Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей...
Отправлено: 03.10.24 - 19:53
#1
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Что-то не понятно,этот перспективный метод для целевого назначения денег никогда никем не применялся, о таком я никогда не слышал. Автор идеи хочет наличные деньги буквально покрасить что-ли? А почему перечислением нельзя?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
630
Re: Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей...
Отправлено: 03.10.24 - 21:09
#2
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тоже непонятно. По моему бред какой то очередной от министров. Эти деньги положат на счет, а потом распихают переводами по разным карманам. И как тут их увидишь, они переводиться будут без всяких красок. Или я вообще нифига не понимаю этих вождей.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1462
Re: Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей...
Отправлено: 03.10.24 - 21:59
#3
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:lol: :lol:
облапошивание открытым текстом
:lol:
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Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
219
Re: Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей...
Отправлено: 04.10.24 - 11:45
#4
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Может " окрашивание" - это антоним " отмывания " денег и означает какое-либо финансовое мероприятие, а не буквальную окраску.
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Михаил
§ Михаил
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
25.06.07
Сообщений:
173
Re: Проект по окрашиванию денег стартует в одной из областей...
Отправлено: 04.10.24 - 11:48
#5
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А еще их можно экскрементами вымазать- тогда точно никто не возьмет!!
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