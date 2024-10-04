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≡ Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50205
Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон
Отправлено: 04.10.24 - 09:45
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В частности, президент подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности".
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41709
Re: Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон
Отправлено: 04.10.24 - 09:45
#1
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Чтобы штрафов было больше, надо права выдавать с рождения, тем, кто катается в детских колясках, на трехколесных великах и тд.
И бюджет пополнится в казну и полицейским будет чем заниматься.
Слышащее государство.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41709
Re: Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон
Отправлено: 04.10.24 - 09:48
#2
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А где это, где как вроде он сказал руки прочь от акимов и депутатов?
Это правда что за критику акимов теперь будут как в России сажать на десять лет и пытать?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
10064
Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон
Отправлено: 04.10.24 - 11:38
#3
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Правильное решение,выехал на дорогу должен знать ПДД и иметь права.
На днях ехал на своём бусе,рядом два бестолковых щегла на скутере,без шлемаков нарушая всё что можно лезут под колёса.Да же в СССР менты постоянно гоняли мопедистов,я сам несколько раз успешно сваливал от них по узким проходикам в ЗТБ,пока всё таки в один прекрасный день они меня не догнали и не забрали мопед.
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