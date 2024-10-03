Российская Премьер-Лига: текущий сезон и его особенности
Отправлено: 03.10.24 - 17:45
Российская Премьер-Лига (РПЛ) — это не просто чемпионат, а целый мир, наполненный яркими событиями, талантливыми игроками и захватывающими матчами. Всё о российском футболе говорит о том, что этот сезон обещает быть особенно интересным. В нем участвуют сильнейшие клубы страны, и каждое воскресенье зрители собираются у экранов, ожидая новых подвигов на поле. Читать новость
Помню первые три тура, когда средняя посещаемость была 5 тысяч зрителей. Это самая низкая посещаемость за всю историю российского футбола.Алаев: весной у РПЛ была самая низкая посещаемость в истории, сейчас она выше в два раза
Каким ветром занесло сюда эту статью, да ещё на правах рекламы? Я смотрю контрабандой через левые сайты, Матч тв не пускает сюда , свой контент. Ну а насчёт малого количества зрителей ,там же на матчах РПЛ Fan ID, поэтому настоящие фаны игнорируют матчи РПЛ, ходят только на матчи кубка! Не хотят быть подсчитанными и обсмотренными со всех сторон
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