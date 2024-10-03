Отправлено: - 18:09

Гога:

Алаев: весной у РПЛ была самая низкая посещаемость в истории, сейчас она выше в два раза

Цитата:Если брать во внимание как в России врут, то реальная посещаемость в лучшем случае не превышает и 2000-3000 чел.