Мопедистов обяжут иметь права: Токаев подписал закон

Отправлено: - 11:38

Правильное решение,выехал на дорогу должен знать ПДД и иметь права.

На днях ехал на своём бусе,рядом два бестолковых щегла на скутере,без шлемаков нарушая всё что можно лезут под колёса.Да же в СССР менты постоянно гоняли мопедистов,я сам несколько раз успешно сваливал от них по узким проходикам в ЗТБ,пока всё таки в один прекрасный день они меня не догнали и не забрали мопед.