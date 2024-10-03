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≡ В России потребовали приостановить экспорт зерна из Казахстана: что ответили в Минсельхозе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50203
В России потребовали приостановить экспорт зерна из Казахстана: что ответили в Минсельхозе
Отправлено: 03.10.24 - 17:41
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Вице-министр сельского хозяйства Ермек Кенжеханулы прокомментировал действия Россельхознадзора, который направил обращение о приостановлении экспорта зерна из Казахстана.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2045
Re: В России потребовали приостановить экспорт зерна из...
Отправлено: 03.10.24 - 17:41
#1
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Цитата:
"Только после того, как мы получим соответствующие обоснования, доказательства, что на самом деле эти нарушения имеются, мы соответствующее обращение вам предоставим. На сегодня нам больше нечего комментировать. Потому что соответствующих ответов у нас нет", - резюмировал чиновник.

Источник:


Правильно ответил Министр! Раньше они демпинговали, теперь у нас дешевле продукция по себестоимости оказалась! В СВО вообще местами урожай по 40-45 цен с га!
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
342
Re: В России потребовали приостановить экспорт зерна из...
Отправлено: 04.10.24 - 06:54
#2
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Горчака много, особенно вдоль дорог, куча опаханных очагов, понятно что РОССИЯ вероятно использует это как повод, но закроет вообще границы для нашего зерна, нефти и тогда что? Тогда окажется что кроме России у нас нет реальных союзников, все покажут свое лицо, никто кроме России Казахстану никогда не был союзником, так исторически сложилось, не нужно в угоду местным баям плевать в колодец из которого ещё пить и пить
Профайл
К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
872
В России потребовали приостановить экспорт зерна из Казахстана: что ответили в Минсельхозе
Отправлено: 04.10.24 - 09:05
#3
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Цитата:
ОГПУ:
но закроет вообще границы для нашего зерна, нефти и тогда что?

...Тогда будет хорошо, появится шанс что у кого-то где-то зачешется. например в области лобных долей головного мозга.
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