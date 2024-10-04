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≡ "Монеты с котиками" выпустил Нацбанк Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50203
"Монеты с котиками" выпустил Нацбанк Казахстана
Отправлено: 04.10.24 - 08:12
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Основной посыл коллекционных монет SHAŃYRAǴYŃYZ SHATTYQQA TOLSYN из серии монет "От сердца к сердцу" - пожелание мира и согласия. Однако в Сети они распространяются как "монеты с котиками" - из-за золотистого кота, который прикорнул внизу изделия.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
41707
Re: "Монеты с котиками" выпустил Нацбанк Казахстана
Отправлено: 04.10.24 - 08:12
#1
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Пожелание мира стоит денег.
Нет денег нет Пожелания..
Какое то скотство..
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